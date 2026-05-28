サッカー日本代表のMF遠藤航（33＝リバプール）が28日、千葉市内で合宿中のチームに合流する。4カ月前に負った大ケガを乗り越えて臨む自身3度目のW杯。負傷時の心境やリハビリ中の思い、自身が設立した「SEKAI NI WATARUプロジェクト」の経緯とは――。スポニチのインタビューで森保ジャパンが目指す最高の景色へ決意を示した。（取材・構成＝滝本 雄大）

ザ・キャプテンが戻ってきた。まだ見ぬ景色を見るための旅路がいよいよに始まる。遠藤は自らに言い聞かせるように改めて目標を口にした。

「目標はW杯優勝。ただ日常でやることはいつもと変わらない。試合に向けて練習から100％を出す。とにかく、W杯で結果を出すために今できることを全力でやっている。それはみんな同じだと思う」

離脱はW杯開幕のちょうど4カ月前の2月11日だった。リーグ戦のサンダーランド戦で左足甲を負傷した。

「負傷した瞬間は、正直そこまで大きなケガだとは思っていなかった。足首ではなく足の甲が痛くて“これ、どこのケガなんだろう？何週間くらいで治るのかな”という感覚。ただ、アウェーの試合で負傷して退場する際、本来のポジションではないサイドバックでのプレーだったにも関わらず、リバプールのサポーターが僕のチャントを歌ってくれた。自分の気持ちを分かって、見ていてくれたんだなというありがたさと感動で、あの時は痛さではなく、うれしさから自然と涙が出た」

2月下旬に帰国し、手術を受けた。術後2週間は左足に体重がかからないように、松葉づえを使いながら徐々にリハビリをスタート。3月上旬に英国へ戻ってからはクラブのプログラムに沿ってトレーニングに励んだ。

「ロンドンでドクターから詳細な説明を受け、診断名がリスフラン靭帯（じんたい）の損傷だと聞いた時は思った以上に重症だなと少しずつ分かってきた。（回復まで）最低3カ月、手術方法によっては6カ月かかる可能性もあり、日程的には非常にタイトだと言われた。足の甲の親指と人さし指をつなぐ靭帯が完全に切れていて、骨の開きが4ミリほどあったので保存療法ではなく手術（オペ）を選んだ。手術の際、3カ月後にプレートを抜く必要がなく、W杯前の親善試合で足を踏まれて割れるリスクもない人工靭帯を選ぶ決断をしたのも、W杯をしっかりとした状態で戦うためだった」

不屈のボランチには大切にしている言葉がある。「自分のペースで焦らず、諦めず」。一時は不安視されたW杯メンバー入り。それでも、その言葉の通り、一歩ずつ進んできた。

「周囲から“遠藤、壁にぶつかったか”って思われたかもしれないけど、自分自身は壁だと思ったことはない。最終的な目標設定がはっきりしていれば、自分が今できることは分かる。その状況下で自分にできることは絶対にあるはずだから」

主将に任命されたのは23年6月12日。国内合宿初日のミーティングで森保監督から告げられ、「ワールドカップ優勝」と所信表明した。

「海外クラブに出て行く選手たちが増えていく中で、ちらほら“ベスト8じゃなくて優勝を目指した方がいいんじゃないか”という声が自分の耳に入ってきていた。だからチームとしての方向性を示すために優勝と発言した。キャプテンに選んでもらったからこそできたことだと思う」

W杯を目指す傍ら、ピッチ外でも新たな挑戦を始めた。昨年6月、親子向け留学支援プログラム「SEKAI NI WATARUプロジェクト」を設立。サッカーに限らず、音楽や美術などさまざまな分野で世界に挑戦したいと考える親子をサポートし、自ら1期生選考の面接にも携わった。

「プロになって代表に入り、海外でプレーするようになってから“何か社会貢献できないなかな”と思っていた。自分自身は海外に行く重要性を感じていたし、プログラムを通じて子供たちの未来の可能性を広げられるんじゃないかと思って実行した」

最大の目的は渡航前プログラムや留学を通し、自ら考えて最適解を見つける力をつけてもらうこと。遠藤自身、正解のない状況下で自ら考え、最適解を見つけ出す力を「自考流」と言う。負傷後も厳しい状況下で最適解を選んで復帰プロセスを歩んだ。

「その瞬間で、一番いい選択を常にしていく。それがどんどん変わってアップデートすればいい。自分の最適解を常に探しながら考え方もアップデートして、その都度選択した」

W杯は今大会で自身3度目。ただ今回は立場や心境が異なる。18年ロシア大会は出場機会なし。22年カタール大会は決勝トーナメント1回戦でクロアチアと1―1からPK戦の末に敗れた悔しさを胸に刻んだ。

「過去2大会の経験があるからこそ周りが見えている。キャプテンとして、よりチームにフォーカスできるようになった。目標をどのように設定しないといけないかだとか、代表のあるべき姿まで考えながら活動している。自分だけの力ではないけど、チームを引っ張ってつくりあげてきた自負がある」

頼れる主将が、覚悟と自信を胸に森保ジャパンをけん引する。