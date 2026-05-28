プロ野球 セ・パ交流戦は27日、各地で6試合が行われました。

首位の阪神はパ・リーグ4位の日本ハムに連敗を喫しました。2回に坂本誠志郎選手のタイムリーで1点を先制。しかし5回、先発の大竹耕太郎投手が逆転を許すと、終盤にもリードを広げられて敗戦。安打数は日本ハムを上回る12本を放つも、2得点にとどまりました。

3位巨人はパ・リーグ3位のソフトバンクに快勝。1点ビハインドの3回、大城卓三選手の押し出し四球やキャベッジ選手の2点タイムリーなど、打者一巡の猛攻で一挙5点を奪い逆転。投げては先発の戸郷翔征投手が7回1失点の好投で2勝目を挙げ、連敗を5でストップ。橋上秀樹監督代行が初白星を挙げました。

6位中日はパ・リーグ6位の楽天を破り、セ・リーグ唯一の交流戦2連勝を飾りました。初回、先発の櫻井頼之介投手が辰己涼介選手に2ランホームランを浴び先制を許すも、同点で迎えた4回に石川昂弥選手のホームランが飛び出し勝ち越しに成功。櫻井投手は6回2失点でプロ初勝利を手にしています。

6試合の結果、セ・リーグは巨人と中日が勝利。ヤクルトは西武と延長12回の戦いを引き分け、敗れた阪神と並んでリーグ1位タイとなっています。

＜5月27日の交流戦結果＞

◆オリックス 5-2 DeNA

勝利【オリックス】曽谷龍平(3勝3敗)

敗戦【DeNA】篠木健太郎(1勝1敗)

セーブ【オリックス】マチャド(14S)

◆巨人 5-1 ソフトバンク

勝利【巨人】戸郷翔征(2勝1敗)

敗戦【ソフトバンク】アルメンタ(1敗)

◆ヤクルト 2-2 西武

本塁打

【ヤクルト】サンタナ10号

【西武】ネビン8号

◆中日 7-2 楽天

勝利【中日】櫻井頼之介(1勝3敗)

敗戦【楽天】古謝樹(1勝4敗)

本塁打

【楽天】辰己涼介5号

【中日】鵜飼航丞4号、石川昂弥2号

◆ロッテ 5-4 広島

勝利【ロッテ】坂本光士郎(2勝1敗)

敗戦【広島】郄太一(1敗)

セーブ【ロッテ】横山陸人(1敗17S)

本塁打

【ロッテ】山口航輝6号、

【広島】持丸泰輝3号、名原典彦1号

◆日本ハム 5-2 阪神勝利【日本ハム】加藤貴之(5勝1敗)敗戦【阪神】大竹耕太郎(2勝3敗)セーブ【日本ハム】柳川大晟(1勝12S)本塁打【阪神】森下翔太12号