ロッテが逆転勝利を収め、交流戦開幕から2連勝を飾った。27日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、西川史礁の勝負強い打撃に注目が集まった。

2点を追う7回、一死満塁の好機。打席に入った西川は、広島・遠藤淳志の低めのチェンジアップを上手く捉えた。打球は二遊間を抜け、二塁走者の小川龍成まで生還。2点適時打で一気に同点に追いついた。その後、暴投と佐藤都志也の適時打もあってこの回一挙5得点を挙げ、試合をひっくり返した。

番組MCの高木豊氏は、西川について「チームの中心になりつつある」と太鼓判を押した。「ロッテは序盤、苦しんだが、こうして引っ張る存在がいるとチームはまとまっていく」と、今後の戦いにも期待を寄せた。さらに、解説の笘篠賢治氏は「彼に2年目のジンクスはないですね。対戦相手のカープには大学同期の佐々木泰がいるので燃える理由になったかもしれない」とコメント。坂口智隆氏は「本当に良い打者。バットが巻き付くように出てくるし、ポイントの奥行きもある。素晴らしい打者だと思います」と、その打撃技術を絶賛した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』