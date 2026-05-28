【全文公開】「なんでんかんでん」復活へ！ラーメン界の″虎″ 川原ひろし

名物社長の近況は

「フライデーさんにはかなり載ったよ。なんだかんだ、いろんな話題にかこつけて20回くらいは出たんじゃない？（笑）」

Ｔシャツの胸に「なんでんかんでん」の文字。久々にFRIDAY記者の前に現れた川原ひろし社長（62）からは、あの黒光りする肌もギョロッとした瞳も消え、ずいぶん毒気（？）が抜けた印象だ。

「あのね、僕はもともと色白なんですよ。海水浴に行ってもすぐ白くなっちゃう。だから日焼けした肌に憧れがあって、店で『黒くなりた〜い！』って言ってたら、日サロをやってるお客さんに『タダでいいから来てよ』と誘われて。行ってみたら、本当に黒くなったんですよ！

それで『￥マネーの虎』で共演していた美空ひばりさんの息子さんの加藤和也さん（54）と、『二人で日サロをやろう！』って盛り上がって実際にやったんです。番組の企画で。いつの間にか従業員に夜逃げされちゃいましたけどね（笑）」

隣にいるご子息の光貴(こうた)氏（30）が色白のシュッとしたイケメンであるのを見れば、こちらが本来の社長の姿なのだろう。この度、’80〜’90年代に豚骨ラーメンブームを巻き起こした「なんでんかんでん」を川原親子で再興させるのだという。

「息子が『絶やしたくない』って言うもんだから。僕は親父の家業を継がなかった。″光貴も好きなことをやればいい。『なんでんかんでん』は自分の代で終わっていい″と思っていたのに、ありがたいよね。ただ、僕はまだ療養中だから、息子にも手伝って貰おうと思って」

川原社長が自宅で倒れたのは’22年7月。故・安倍晋三元首相が凶弾に斃(たお)れた日と同じだった。当日、家には川原社長と光貴氏しかいなかった。

「基本、元気で病院嫌い。数年に一回風邪をひくくらいだった父があの日はずっと伏せっていて、話しかけても『オウ』って言うくらいだったんです。顔色も黒いはずが青ざめていて、小さな声で『救急車、お願い……』と言う。運び込まれた病院での診断は感染性心内膜炎・大動脈弁閉鎖不全症。心臓弁が動いていなかったんです。人工弁をつけるなど、それから計４回、手術しました」（光貴氏）

幻の″マイケル・ラーメン″

退院後に２回ほどバラエティ番組に出たが体がキツく、以後は断念。最近も『ネプリーグ』（フジテレビ系）などから出演オファーがあったが「こんな体調だから」と断ったという。光貴氏には「『なんでんかんでん』の復活で、父が元気になってほしい」という想いがあった。

「本来、商標は法人としての会社が持つものですが、父は『なんでんかんでん』の商標を個人で持っていた。人に貸すことはありましたが、僕に継いでほしいと願って持ち続けていたんです。僕にはデジタルマーケティングコンサルティングという本業があり、正直、跡を継ぐかどうか迷っていました。それが、倒れた父に、か細い声で『ラーメン、継いでほしい』と言われたときに″やってやる！″とスイッチが入ったんです」

味は俺が見る。光貴はマーケティングのスキルがあるから、それを掛け合わせよう--父の目に力が漲(みなぎ)ったという。

「僕は父の店を手伝ったことがないので、まずは『なんでんかんでん』のスープ作りに取り組んでいます。幸い、レシピは残っているし、元従業員の方のご協力もあって、当時の味を取り戻せています。あとは実店舗復活に向けたパートナー探し。『なんでんかんでん』復活を印象づけるため、露出を増やすことに注力しています。その一環として、スーパー銭湯や居酒屋でラーメンを提供するポップストア展開を進めています」（光貴氏）

インタビューをしながらラーメン作りが始まった。「なんでんかんでん」とプリントされた懐かしの海苔も登場。

「コレ、海苔屋のオヤジと二人で考えたのよ。今は進化してだいぶん小さい字もプリントできるようになった。ＱＲコードも出せるんですよ。ディズニーランドに行けば、『ミッキーマウス』がプリントされた海苔が売っています。

僕は福岡の出でね、大叔父が明太子屋の『ふくや』の創業者なんです。小学生のとき、お袋に『担任の先生に、明太子を差し上げなさい』って言われて、持って行ったら先生が『これ、何ね？』と。僕は毎日、家で食べていたから『明太子です』って答えたら『変な名前やね』って。帰宅して母に話したら、『これはまだウチにしかない商品で、大叔父さんが明太子っていう名前を付けて、博多の名物にするために一生懸命売っているの』って聞かされました。

今や誰もが知る食べ物になりましたけどね。その大叔父に『ひろし！ 思いついたら、何でも最初にやったほうがいいぞ！』ってよく言われていたんです。それで新しいもの、面白いことが大好きになった。″お待たせ劇場″っていうのもやったね。お客さんの行列の前にステージを作って、そこにお笑い芸人を呼んで（笑）」

かの世界的歌手、マイケル・ジャクソンが「なんでんかんでん」に降臨するというプランもあったという。

「プリント海苔を見たＣＢＳ・ソニーの方が気に入ってくれてね、『マイケル・ジャクソンの海苔を入れた″マイケル・ラーメン″を作って″なんでんかんでん″で記者会見をする』って話になったんです。来日直前に問題を起こして、実現しなかったけどね」

川原社長が″お待たせ劇場″を設置したのは環七沿いの「なんでんかんでん」第１号店。往時は毎夜1000人を超える行列ができるなど、社会現象となった。

完全復活へ向けて

「当時はまだ、豚骨ラーメンが珍しかったからね。『一風堂』の社長が講演会で『一つだけ悔しいことがある。それは、豚骨ラーメンをブームにしたのが俺じゃなく、「なんでんかんでん」の社長だったこと』って言っていたらしいですよ（笑）。タイミングが良かったよね。今だったら、ラーメン屋はやってなかったと思う。いろんなラーメンが出てきて、日本の食文化として、すっかり浸透しちゃっているからね」

そう言いつつ、隣でラーメンを作る光貴氏に早速、「ネギ、少ないね」とアドバイス。盛り付けを手伝いながら「木耳(きくらげ)もあったほうがいい」と続けた。

「一番はウチの最盛期の味を息子が再現してくれること。身体は少しずつ元気になってきているから、実店舗ができたら、厨房にも立つよ。動けるようになったらバラエティ番組にも出る。もともと、お笑い芸人をやっていたから。『Ｗけんじ』の弟子だったの」

新しいモノ、面白いモノ好きな川原社長には、新商品のアイディアもあったというが、「まずは博多豚骨ラーメン事業を再興しきること。中途半端に手を広げず、あの味を復活させて立て直すのが先決です」と記者に向き直った。

「昔はね、うどんもやりたいなって思ってたの。″うどん発祥の碑″があるくらい、福岡では名物だし。ただ、福岡三大うどんの一つ、『資(すけ)さんうどん』が都内に進出しちゃったからね。『ウエスト』と『牧のうどん』も人気で、『ウエスト』はこれまたウチの遠い親戚が関わっていて、しかも大叔父の『ふくや』とコラボしていて……博多の人は食い物が好きだね（笑）。

昔は豚骨ちゃんぽんや中華、お茶漬け専門店の構想もあった。″なんでんかんでん″って、何でもかんでもっていう意味だからね。でも、もう浮気しません。僕の体調を案じた息子が『父さんの味を絶やしたくない』って立ち上がってくれたんだから。その想いをムダにはできない。まずは看板である豚骨ラーメンを完璧にやり切ること。それが僕の使命です」

息子の熱い想いが、父のラーメン熱に火をつけた。

『FRIDAY』2026年5月29日号より