今日28日(木)は、曇りや雨の所が多いでしょう。北陸や東北、北海道では、午後は局地的に雷を伴って雨の降り方が強まりそうです。落雷や急な強い雨にご注意ください。全国的に湿度が高く、ムシムシするでしょう。

北陸や東北、北海道で落雷や強い雨に注意

今日28日(木)は低気圧や前線の影響を受ける見込みです。



九州や四国、中国地方、近畿、東海は、雨が降ったりやんだりでしょう。いったん雨がやんで、薄日の差す時間があっても、傘を持ってお出かけください。





関東は、次第に雲が厚みを増し、午後は所々でにわか雨がありそうです。北陸や東北、北海道は、曇りや雨で、午後はザッと強い雨の降る所があるでしょう。東北北部や北海道の日本海側では、雷を伴うこともありそうです。落雷や急な強い雨にご注意ください。沖縄は、雲に覆われ、朝は雷雨の所があるでしょう。

全国的に湿度が高くムシムシ

最高気温は、全国的に平年並みか高い見込みです。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、湿度が高く、ムシムシするでしょう。北陸や関東から西では27℃前後の所が多く、大阪市で29℃、高知市で30℃の予想です。



湿度が高いと、汗が蒸発しにくく、体に熱がこもりやすいため、熱中症のリスクが高まります。風通しをよくして室温を快適に保ち、通気性のよい素材の服装選ぶなど、暑さ対策をしてお過ごしください。