お笑いコンビ「令和ロマン」松井ケムリがＡＢＥＭＡの新ドキュメンタリー番組「ＣＥＬＥＢ ＳＥＣＲＥＴ」（６月放送開始）にＭＣとして出演する。このほど、都内で取材に応じた。

父は大和証券の副会長。ケムリ自らも認めるセレブだが、芸人になったことで苦労もあったという。「吉本（興業に）入って、僕の父親の仕事が周りの人に知られ始めた時に、吉本の藤原（寛）副社長が慌てて僕の父親との面会を求めてきた。１年目なのに、ごあいさつって」と回想。「吉本の偉い人が僕の父親に『絶対、魔人無骨（令和ロマンの前のコンビ名）大丈夫です』って言った。それを見て、悲しかったです」と笑った。本番組にも４人のセレブ女子が登場する。視聴者に向けて「セレブもセレブなりの悩みがある。同じ人間というのをわかってもらえれば」と呼びかけた。

そんなケムリが思うセレブは「ＭＹ ＦＩＲＳＴ ＳＴＯＲＹ」Ｈｉｒｏ。２人は共に東京・渋谷区の高級住宅街・松濤に実家があり、親好が深いという。「お兄ちゃんのＯＮＥ ＯＫ ＲＯＣＫのＴＡＫＡさんが自転車に乗り始めて外遊びをした時に、Ｈｉｒｏはまだ小さいから自転車に乗れない。（ＴＡＫＡに）追いつけないからって、タクシーに乗って追いついていたらしい」と逸話を明かし、驚きの声が漏れた。

タイトルにちなみ、秘密を聞かれると「僕も言えないですけど、人生で一番一気にお金使った」と告白。金額や購入品の詳細については「時期が来たら言えることもあるかも」と含みをもたせた回答をしていた。