グローバルボーイズグループ「ＪＯ１」河野純喜がＡＢＥＭＡの新ドキュメンタリー番組「ＣＥＬＥＢ ＳＥＣＲＥＴ」（６月放送開始）にＭＣとして出演する。このほど、都内で取材に応じた。

番組に４人のセレブ女子が登場することにちなみ、自身の周りでセレブと感じる人にはメンバーの佐藤景瑚をあげた。「コロナ禍の時に、Ｚｏｏｍで会議するみたいな時があった。みんな実家に帰っていたけど、佐藤景瑚の実家にらせん階段があった」と告白。さらに「（佐藤の地元の）名古屋に行ったら、毎回景瑚の家族が焼肉を全員分おごってくれて。このくらい（分厚い）シャトーブリアンも」とエピソードを続けた。

番組にちなみ、最近あった秘密には「冷蔵庫を買い替えた」と告白。「この前、３日間だけＬＡに行って帰ってきたら冷蔵庫がちょっと開いていて、中の冷凍品、お魚とか生ものが全部ダメになった。冷蔵庫も壊れてて」と声を落とした。

今回の番組が、河野にとっては個人で初の番組ＭＣで「うれしい」と歓喜。バラエティー番組で活躍する指原莉乃ら豪華共演者が「途中で『緊張しないでいいよ』、『何でも聞いていいからね』、『ミスったらカットでいいから』って言ってくれた」といい、「その言葉でめちゃくちゃほぐれて最高に楽しかった」と笑顔がはじけていた。