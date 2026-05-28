俳優の満島真之介がＡＢＥＭＡの新ドキュメンタリー番組「ＣＥＬＥＢ ＳＥＣＲＥＴ」（６月放送開始）にＭＣとして出演する。このほど、都内で取材に応じた。

タイトルにちなみ、秘密にしていることには「今、人生で一番体の調子がいい。もうバッチリ」と回答。この日、共に出席したＭＣ陣からは豪遊エピソードが次々と飛び出していたため、落ち着いた回答には笑いが起こった。満島は「運動ももちろんやってるけど、あんまり言わない。当たり前だから。気づいたらめちゃくちゃ仕上がってます。体重もベストなところにきてる」と続け「国民のエナジードリンク、満島です」と自信ものぞかせた。

満島の思うセレブは、俳優の木村拓哉。「ドラマを一緒にやらせてもらったときに、差し入れでＭＡ―１のジャケットにドラマのオリジナルワッペンが縫い込まれている（のをもらった）。それをキャスト、スタッフ全員にプレゼントしてくれた。それが温かすぎて、今でも冬は毎日着ている」とエピソードを明かし、共演者を驚かせた。

４人のセレブ女子の秘密に迫る番組で、満島は「今の若い子たちとか、これからどうやって自分の人生を歩んでいこうかなという人たちが色々自分のことを探るきっかけになれば」と期待。配信するＡＢＥＭＡが今年開局１０周年を迎えたことに触れ「ＡＢＥＭＡが恋愛リアリティーショーだったり色々なバラエティーをやってるけど、新しい世界観。この番組が１つの新しい道の一歩になるんじゃないか」と後押ししていた。