タレントの指原莉乃がＡＢＥＭＡの新ドキュメンタリー番組「ＣＥＬＥＢ ＳＥＣＲＥＴ」（６月放送開始）にＭＣとして出演する。このほど、都内で取材に応じた。

タレントとしてだけでなく、アイドルやコスメもプロデュースする指原が、セレブと思う人は「師匠の秋元康さん」。指原がアイドルとして所属したＡＫＢ４８、ＨＫＴ４８のプロデューサーで「色々なことを教えてもらった人で、色々なご飯も食べさせてもらった。本当に色々な経験をさせてもらっている」と実感したという。

同時に「（秋元さんに）してもらったことと同じことを自分がしたいと思って」と秋元氏に連れられた店に、自身がプロデュースする「＝ＬＯＶＥ」を招待。「払いたくないと思った」と本音を漏らし「秋元さんはこっそりお会計されるけど、私は堂々と目の前でカードを出した」と振り返った。

タイトルにちなみ、とっておきの秘密を聞かれると「今月、カードが爆発するくらい、お金を使った」と告白。理由や購入品について質問が及ぶと「シークレットでお願いします」と笑いながらも「『＝ＬＯＶＥ』が国立競技場でコンサートして、２日間とも完売だった。その記念に（公演に）出ていないのに、買った」と説明した。

番組には、ｍｏｎａｋｏ、うれしのちゃん、藤井サチ、Ｌａｒａと４人のセレブが登場する。魅力を「不思議と活力がもらえる。自分も何かにチャレンジしたいし、常に努力し続けたいと思わせてくれるような映像だった」と力説。「ファッションだったりすごいブランドのバッグ、ジュエリーが出ているのでそういうのが好きな人も見てほしい」とも呼びかけていた。