鈴木隆行氏と小野伸二氏がFOOTBALL ZONE YouTubeで対談した

北中米ワールドカップ（W杯）の開幕まで2週間に迫っている。

日本代表が初めて決勝トーナメントに進出したのは、2002年の日韓W杯。24年前に日本中を熱狂させた元日本代表FW鈴木隆行氏と、同MF小野伸二氏の豪華対談が実現。日本サッカー界の歴史を塗り替えたベルギー戦の伝説のゴール裏話から、フィリップ・トルシエ監督の破天荒な素顔、そして当時の強固なチームワークの秘密まで、今だからこそ明かせる秘話を熱く語り合った。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）

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2002年の日韓W杯の初戦となったベルギー戦。0-1とリードを許した後半14分、小野氏が中盤からDFラインの背後に送ったロングパスに鈴木氏が反応。DFとGKの間でバウンドしたボールを体を投げ出してつま先で押し込んだ。あの日本中を包んだ熱狂は、2人が生んだゴールから始まった。

小野伸二（以降、小野）「俺が適当に蹴ったボールが……」

鈴木隆行（以降、鈴木）「そんなこと言ったら、俺が適当に足伸ばして（笑）。それで入ったみたいな」

小野「タイミングとして、ボールを受けた時にまだ隆行さんの動き出しも見ながら、とにかくディフェンスとキーパーの間に落とすようなボールを蹴りたいな、っていうのを考えていたと思います。まあ、あの瞬間なんで、もう今となってはあまり覚えてないですね（笑）」

鈴木「あそこにああいうボールを蹴るのは、たぶん日本で伸二しかいないと思う。あの感覚というのは。ただ、残念ながら感じてないです（笑）。ただもう追いかけただけ、ボールを」

小野「なんなら、隆行さんにとってちょっと不利な状況にまだいたと思うんですよね、僕がボールを蹴った瞬間は。あそこのバウンドするタイミングぐらいで入れ替わるわけで。逆に言ったら、あそこで足を伸ばして、あそこまで無理やり体を倒しながら決められるのも隆行さんぐらいしか逆にいないでしょ。ああやってやれる人いないと思う。無理が効くんですよ、本当に」

鈴木「いやいや。だからあれは本当にあそこにボールを、ああいうボールを蹴る人間がいないんですよ、絶対に。世の中に」

小野「でも隆行さんが決めてくれたから、これ『アシスト』ってつくんで。隆行さん様々ですよ、本当に。やっぱり決めてくれるから、そこが取り上げてもらえる。僕のボール、大したボールじゃないのに、ゴールに繋がることで『素晴らしいボール』に変換されるというか。そこはすごくゴールを決めてくれる人に感謝してます」

鈴木「もちろん今でも忘れられないゴールですけど、現役の時はあまり思い出さなかった。引退してから、結構仕事で色々言われた、W杯の時期になると、そういうシーンが出てきて思い出すようになって。現役の時は本当に、忘れてましたよ。だから、W杯の時期が来た時に『あれ、俺そういえばW杯出てたな』『あれ、俺そういえばゴール取ってたな』みたいな。引退してからよかったです、それで仕事もらえて（笑）」

2人が初めて代表で顔を合わせたのは、2001年のコンフェデレーションズカップ。当時の互いの第一印象は鮮烈なものだった。

小野「もう僕は、隆行さん来て『なんだこの、なんでもボール止めれちゃう人はと。相手が外国人相手でも構わず、本当に体が強くて、どんなボールも収めてくれるんで、めちゃくちゃ無理効く人だな』と思って。前にそういう人がいてくれるって、本当にやりやすいんですよ。攻撃の循環がスムーズに行くというか。そうやって収めてくれるだけで。それを『こんな人いるんだな日本人で』ってすごく思いましたね」

鈴木「優しいよね、もう（笑）。すごい褒めてくれるから、伸二って。大したことないのに。伸二はずっと今も昔も、会った時も一緒。もう本当に、『太陽』みたいな感じ。本当にニコニコして、ね。みんなにもこうフレンドリーに話して。サッカー界の太陽、みたいな感じ。周りを照らしてね。プレーは、もうスターを見てる感じですよ。本当に一番最初に代表に行った時なんて、間近でそのタッチとか見られたりして、感想も（一般の人と）同じですよ。『すげー、そんなことできんの！』『どうやんのそれ？』みたいな（笑）」

小野「とにかくなんかチームが明るくっていうか、楽しくサッカーやりたいし。チームはみんなが誰一人欠けることなく同じ方向を向かなきゃいけないと思うので。みんながやっぱり楽しんで、サッカーだけじゃなくて私生活も充実しないといけないんだなと、僕の中でやっぱり思ってたので。それはずっと心がけてはいました。別に、先輩だからとかで気を使ってというわけじゃなかったです」

鈴木「いや、もう上下関係なんてほとんどなかったね。3学年自分が上とかそういうの全くなくて。だからオンとオフでも、何も変わりないというか」

小野「それは先輩方がそうやって思ってくださってるから、僕らもやりやすいというか。そこがなんか『お前ら、俺上だぞ』ってなってたら、ちょっとギクシャクしちゃうかもしれないですけど、そういう人たちが多かったですね。すごく僕ら下の世代はありがたかったですよね」

トルシエ監督の意外な素顔

2002年の日韓W杯では、日本代表は史上初めて決勝トーナメントに進出を果たした。中山雅史氏や秋田豊氏らベテラン、鈴木氏や中田英寿氏ら中堅、そして小野氏ら“黄金世代”の若手。チーム編成のバランスも良かったという。

鈴木「そうだったと思います。経験が浅い選手が多かったですし、海外に出てる選手はほんの数名で、あとは経験値が少なかった。そうなるとメンタル的なところが不安定になるんで、やっぱりベテランの存在必要になってくるし、まあ若手のフレッシュさだったり、元気の良さも必要になってくるし、中間層もつなぎ役で必要になってくる。トータルで幅広い年齢を入れたんじゃないかな。やっぱりヨーロッパでの経験や大舞台での経験が少ない選手が多かったので、そういう選手構成にする必要があったのかなと思います。僕の役割？もう本当に、何も考えずに突っ込むだけです（笑）。でも伸二に限っては、チームのリーダーでもあるし、プレーの中でのリーダーでもあったし、役割は結構大変だったと思う」

小野「隆行さんたちの代がいて、僕らがいて、その上にまたゴン（中山）さん、秋田さんという、前回のW杯を経験して来た人たちがいたのは、心強かった。あの2人がピッチの上での練習の姿勢を見て、『あ、俺もっともっとやんなきゃ、年齢が上なのにあそこまでこうやってるのに対して、もっとやんなきゃ』っていう意欲に繋がったのもあるんで。すごくチームとしてバランスが良かった。

あと、自分自身の役割なんて、とにかく自分のできることを精一杯やる。あの3-5-2というシステムの左に使うっていうのは、トルシエ（監督）ぐらいしかいないと思う。僕を左に使おうって考える人は、たぶんこの世界で彼しかいないと思う（笑）。でもそれでも、そこで使ってくれることを僕はやっぱり当たり前とは思わず、3-5-2の左という本来の役割ではない役割になっちゃってるんですけど、守備においては中田浩二が後ろにいてくれて、彼が『攻撃のこと考えてくれればいいから』と言ってくれてたし。攻撃の方でどうにかチームがいい形を作れるようにと、いつも考えてやってましたし。あとはもう本当に先輩方がいらっしゃるので、そこはもう何も考えずに、とにかくピッチで結果を出すっていう、そこだけでしたね」

本来はトップ下をはじめ中央を主戦場としていた小野氏。トルシエ監督から左のウイングバック（WB）を任された時は、どのように感じていたのか。

小野「ヒデさんがいて、ボランチにイナ（稲本潤一）とトダくん（戸田和幸）がいて。『俺ここで大丈夫？』っていう（笑）。『俺ここにいたらなんか左からのクロスとかないよ』と思いながら、縦の動きとかするわけじゃないし。それでも、まあそこやらされた時に『あ、でも真ん中よりは楽だな』っていうのは。やっぱり360度見なくてよくなったので、180度の視野でいいので、いつもの視野を確保しなくていいから楽だなと逆に感じましたし。ただ、やっぱりその上下運動、向こうも相手もやっぱりそういう運動量多い選手が来るわけで、そこに対して守備をしなきゃいけないのは大変でしたけど。まあそこらへんは『浩二頼むね』っていう感じで（笑）。後ろの人が守ってくれるって、もうそれしか考えてなかったです」

当時、日本代表を率いていたトルシエ監督は厳しい指導で知られている。だが2人が明かしたのは意外な一面だった。

鈴木「いや、別に、なんとも思ってなかったですけど。たぶんみんなが思ってるほど厳しくはないっていう。表面上厳しく見えてるけど、結構適当な所多いよね（笑）」

小野「当たり前なんですけどね。周りからすると『トルシエの発言すごい』みたいな感じでね、みんなそう思われてると思うんですけど。ただ規律はしっかりしてるなと。そこはもうすごく徹底していたなと感じましたけど。別に『厳しいな』とか、そういう感じではなかったと思います」

鈴木「結構、プライベートはもう完全に、何にも関わらないというか、その辺がフランス人っていうところもあるかもしれないけど。すぐ忘れるっていう（笑）。もう『出ていけ！』って怒って、選手をピッチから出すじゃない。で、山本（昌邦）コーチが、グラウンド一周させていつの間にかグラウンドに入れるんですよ。そしたらもうそのまま練習が続いちゃって（笑）。もう一周してきた頃にはもう忘れてるから。別に陰険とかそういうのは一切なかった」

小野「（大会期間中は）僕らずっと隔離ずっとされていたので、ある時『家族呼んでいいよ』とか、そういうリフレッシュさせる時間を作ってくれたのは、心地よかった。今みたいにスマホで連絡取り合うとかっていうのはできなかったので。家族が来て、色んな家族がこう集まって、みんなでワイワイしながらご飯食べたり色々できたというのは、当時、すごかったなって。その時間が支えになりましたね」

鈴木「たぶん、あれ日本人の監督だったらやんないよね。だって大会中にお酒飲んでいいとか、もう何でも、リラックスしていいみたいな感じで。日本人だったら絶対ないと思う。隔離はされてましたけど、そこで自由にみんなでこうワイワイ騒ぐっていう、すごいリラックスさせてましたよ。家族をみんな呼んで、そこでパーティーしたんですよね」

小野「本当にみんなで一つになるというかね」

鈴木「今の時代だとありえないと思う。大会期間中にお酒飲んでね。でもそこの切り替えはみんなしっかりできていましたね」（FOOTBALL ZONE編集部）