11人組アイドルグループ、Juice＝Juiceが27日、春ツアー最終公演を横浜市のぴあアリーナMMで行った。

「盛れ！ミ・アモーレ」がSNS関連動画が6億回再生超えのヒットを記録し、“盛れミ旋風”を巻き起こし中。白いミニスカート姿のメンバーが登場し、井上玲音（24）が「限界突破しましょう！」と叫ぶと、約9000人の観客から大歓声が起こった。

炎の演出の中、「盛れ！ミ・アモーレ」を披露すると、会場のボルテージは最高潮に。「モーレ！」の盛大なかけ声の中、激アツのパフォーマンスを繰り広げた。ファンと一体となった盛り上がりに、石山咲良（22）は「自分の手から火を出せちゃうんじゃないかって思う」と感激した。

昨年の春ツアーで加入した林仁愛（14）は「夢見心地。11人のJuice＝Juiceをたくさん楽しんで」。松永里愛（20）は、Juice＝Juiceとして「世界の音楽界にぶつかっていきたい」とアツくメッセージし、大歓声を集めた。

アンコールでは「まだまだ盛っていいですかー！」と再び「盛れミ」を披露。全23曲を完全燃焼していた。

26日の公演と合わせ、2日間で1万8000人を動員した。