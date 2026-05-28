現職の市長として初めてとみられる産休の取得を公表した、京都府八幡市の川田翔子市長。自身の産休取得について、「産前休暇を8週間、産後休暇を8週間とる」と説明した。

【映像】産休取得を公表した川田市長（35）

ニュース番組『わたしとニュース』では、ネット上で賛否の声も上がっているというこの現職市長の産休取得について、漫画家の瀧波ユカリ氏とともに考えた。

■給与は減額しない方針…産休取得にネットで賛否？「全然わからない」

産休取得を公表した川田市長は「パートナーや家族の助け、八幡市がサービス提供者のサービスを利用してみるなどして、育児のフォローアップ体制を整えて、復帰後の子育て支援施策にフィードバックしたいです」と語っている。

川田市長の産休中、職務は副市長が代行する。また、産休中の給与は原則として減額しない方針で検討しており、産休後の育児休暇は取らず、フレックス勤務とリモート体制で育児と仕事の両立を図るという。

この件をめぐっては、ネットで賛否の声が上がっている。こういった現状に対し、瀧波氏は「普通にいいことだなと思って聞いていたが、これ反対する人とかいるんですか。賛否の“否”があるのが全然わからない」と疑問を呈した。

中には「産休」と「育休」の区別がついていない人もいるようだ。産休とは、産前と産後に分かれており、労働基準法で産前は予定日の6週間前、産後は8週間といった基準が定められている。今回は産前・産後8週間ずつ取得し、育休は取得しないという。

こうした産休取得について、瀧波氏は「これは諸外国でも当たり前にやっていることだと思う。何か問題が？」と改めて市長の産休取得を肯定した。

■女性首長は全国でわずか3％台…「第2、第3と続いてほしい」

一方で、地方自治体において女性のトップは少ない現状があり、全国の女性首長の割合はわずか3%台にとどまる。若くして出産を経験する時期に市長を務める人が少ないからこそ、目立ってしまうという側面があるようだ。

瀧波氏は、給与減額を行わない方針を評価しつつ、日本の少子化問題と絡めて次のように指摘する。

「これで『給料減額します』と言ったら、他の人たちもそうなってしまうので、『しない』という姿勢を示すのもすごく大切なことだと思う。『少子化』と何十年も言われ続けているのに、産まなければ責められ、いざ産むとなれば当然の権利である産休の取得で責められる。じゃあ、一体どうしたらいいんですか？となる」

さらに、川田市長が自らサービスを体験し、今後に活かそうとする姿勢を高く評価する。

「批判するだけだったら簡単だけど、こうして働きながら子どもを産んで、そして産休を取ることでサービスを体験して、今後にフィードバックすると言っていたのは本当に素晴らしいことだと思う。第2、第3とどんどん続いてほしい」

写真提供：朝日新聞社

（『わたしとニュース』より）