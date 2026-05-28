タレント指原莉乃（33）、俳優満島真之介（36）、ボーイズグループ「JO1」河野純喜（28）、お笑いコンビ「令和ロマン」松井ケムリ（32）が、ABEMAのドキュメンタリー番組「CELEB SECRET（セレブ・シークレット）」で、新シリーズのMCを務めることが発表された。番組は6月6日午後9時に先行して「＃0」を配信後、同20日配信の「＃1」からは、毎週土曜日午後9時に配信し、全8話を予定。4人は27日までに取材に応じ、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性に密着する番組の見どころなどを語った。

「シークレット（秘密）」を題材としているだけに、指原は自身の秘密として「今月、カードが爆発するぐらいお金を使った」と告白した。プロデュースするアイドルグループ「＝LOVE（イコールラブ）」のライブ準備で「目がつぶれるぐらいピカピカな」何かを購入したためという。

同じく秘密を問われた満島は「人生で体が1番仕上がっている。バキバキです」と、むしろ明かしたかった様子で満面の笑みを見せた。

父が大和証券の元副会長、現在は顧問のケムリは、芸人になって間もないころの“セレブエピソード”を明かした。「1年目に（当時の吉本クリエイティブエージェンシーの）藤原社長が慌てて『ごあいさつしたい』と言うので、父との面会の時間をつくりました」と話し、笑いを誘った。

JO1としてはMCの経験があるが、ソロとしては初MCとなった河野は「最初は緊張していたんですけど、VTRに入った時に『緊張しないでいいよ』『何でも聞いていいからね』と言ってくださって」と、指原と満島のやさしさに感激したと明かした。「満島さん、指原さんが引っ張ってくれて、そう言っていただいてからは、めちゃくちゃ楽しかった」と感謝していた。