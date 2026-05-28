体の大きさを自覚していないわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で64万3000回再生を突破し、「めっちゃ可愛い」「クッションかと思いましたw」「サイズ感わかってなくて草」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：どうしても膝に乗りたい大型犬→無理やりねじこんできて…サイズがおかしい『まさかの光景』】

膝の上に乗っていたのは…

TikTokアカウント「shi0marizm_369」さんは、楽曲制作を軸に、俳優業やAI共創アートなど幅広く活動する中、動物愛護や児童教育への発信にも取り組むマルチクリエイターとのこと。今回は、そんな投稿主さんの日常のワンシーンを紹介します。

ある日、椅子に座っていた投稿主さんの膝の上に、どーんと何か大きなものが乗っていたそうです。その正体は、アラスカンマラミュートの『ぽてまる』ちゃん！超大型犬らしい立派な体つきにもかかわらず、「乗りたい！」という気持ちを優先したのか、無理やり膝の上へねじ込んできたのだとか。

もちろん体は収まりきらず、あちこちはみ出した状態。それでもぽてまるちゃん本犬は大満足そうにくつろぎ、投稿主さんとのスキンシップを楽しんでいたそうです。しかし、しばらくすると「なんか違う…」と思ったのか、スッと降りてそのまま去っていったといいます。

甘えん坊な姿にキュン♡

ぽてまるちゃんは普段からとても甘えん坊。撫でてほしいときには、前足をちょんちょんと出しながら上目遣いでアピールしてくるそうです。その姿はまるで小さな子犬そのもの。大きな体とのギャップがたまらなく、思わず何でも許してしまいそうになります…♡

自分のサイズをまったく気にせず、全力で甘えてくるぽてまるちゃん。大型犬ならではの迫力と愛らしさが詰まった、思わず笑顔になるワンシーンだったのでした。

この投稿には、「ナチュラル過ぎてわからなかった」「いつまでたっても子どもと一緒だね」「まだまだ甘えたいお年頃ですね」など、多くのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「shi0marizm_369」には、他にもぽてまるちゃん＆ししまるちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「shi0marizm_369」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。