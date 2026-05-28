かわいい服を着ているアパレル店員の男の子に、いつも癒されている女の子。しかし、退勤後の男の子を見た彼女は、まさかの変化にいつもと違う感情を覚え……。

【漫画】「可愛い男の子に油断した結果」を読む

かわいい男子のギャップにドキドキするラブコメ漫画が、「可愛い男の子に油断した結果」の文言とともにXにアップされた。

今回は作者である漫画家・黒戸ろく（@kurotorok）氏に、創作のきっかけやキャラクターについて話を聞く。（青木圭介）

ーー本作を創作したきっかけを教えてください。

黒戸ろく：「自分のSNSに漫画を投稿してみませんか」と編集の方からお誘いをいただき、企画を考えて作成したのが本作です。なのでSNSにアップするために描いた漫画ですが、自分だけの力ではなく担当さんとともに創作しました。

ーーかわいい男の子の普段の姿にドキドキする物語が面白かったです。設定はどのように考えましたか？

黒戸ろく：私自身「ギャップ」というものが好きで、ギャップを楽しめるような設定を考えるところから始めました。最初は「女装男子と男装女子の話」を描きたいと思ったのですが、少しずつ要素を削った結果「かわいい格好をした男の子」という形になりました。

ーー「かわいい格好をした男の子」の虎太郎を描くうえでこだわったことは？

黒戸ろく：自分の見た目のかわいさを自覚している男の子を描きたかったので、あくまで虎太郎を「かわいい格好をするのが好きな男の子」として描くことにこだわりました。あとは服が変わる前と後で印象を変えるのも、意識した点です。

ーー本作のなかで、黒戸ろく氏自身が気に入っているポイントを教えてください。

黒戸ろく：光のお弁当を虎太郎が食べるシーンがあるんですけど、デフォルメされた虎太郎を描くのが1番楽しかったです。美味しい物を美味しそうに食べる人って魅力的だなといつも思っているので、このシーンが気に入っています。

ーーXでは「反響があれば続きの2人を」と書かれていましたが、続編を描く予定は？

黒戸ろく：私のなかで続きというかこの後の展開も少しは考えているので、いつか描ければと思っています。

ーー黒戸ろく氏が漫画を描き始めたきっかけを教えてください。

黒戸ろく：漫画を描き始めたきっかけは同人誌でした。元々絵は描いていて、妹から同人誌を作ろうと誘われたんですけど、私は漫画が描けるとは思えなくて。妹に「ネームを描いてきたら絵を描く」と伝えたんです。そうしたら実際に妹がネームを描いてきたので、それを作画したのが最初でした。

その後縦読みの漫画を自分で描くところから、1人での漫画制作を始めました。少しずつコマ割りとかを学びながら次に横読みの漫画を描いて、コロナ禍になったこともあり描きたかった作品をちゃんと描いてみたんです。完成した作品を読んだときにまだまだだなと思ったんですけど、でもこれ以上どうすればいいかがわかりませんでした。そこでプロのアドバイスが欲しいと出版社に投稿したのがきっかけで、編集さんに声をかけていただき仕事としての漫画家を意識し始めた感じです。

ーー最後に、今後はどのような漫画を描きたいですか？

黒戸ろく：今後はコミカライズにも挑戦してみたいと思っています。文章を読むのが好きなので、原作を読み込んで面白い漫画にするお仕事ができたら嬉しいです！

（文・取材=青木圭介）