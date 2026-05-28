プロ野球 セ・パ交流戦は27日、6試合が行われました。

首位・西武は2点リードの8回、2番手の篠原響投手がサンタナ選手に2ランホームランを浴び同点とされます。その後延長に入ると、西武は11回にノーアウト満塁を作りますが得点できず。ヤクルトとの第2戦は引き分けとなりました。

2位のオリックスは1点を追う2回、若月健矢選手がタイムリーで同点。さらに来田涼斗選手が犠牲フライで勝ち越します。その後3点を加え、リードを広げると、先発の曽谷龍平投手は5回2失点。中継ぎ陣は無失点リレーでDeNAに勝利しました。

3位ソフトバンクは巨人に1-5で敗戦。4位の日本ハムは阪神に連勝で2チームのゲーム差は1に縮まりました。

＜5月27日の交流戦結果＞

◆ヤクルト 2-2 西武

本塁打

【ヤクルト】サンタナ10号

【西武】ネビン8号

◆オリックス 5-2 DeNA

勝利【オリックス】曽谷龍平(3勝3敗)

敗戦【DeNA】篠木健太郎(1勝1敗)

セーブ【オリックス】マチャド(14S)

◆巨人 5-1 ソフトバンク

勝利【巨人】戸郷翔征(2勝1敗)

敗戦【ソフトバンク】アルメンタ(1敗)

◆日本ハム 5-2 阪神

勝利【日本ハム】加藤貴之(5勝1敗)

敗戦【阪神】大竹耕太郎(2勝3敗)

セーブ【日本ハム】柳川大晟(1勝12S)

本塁打【阪神】森下翔太12号

◆中日 7-2 楽天

勝利【中日】櫻井頼之介(1勝3敗)

敗戦【楽天】古謝樹(1勝4敗)

本塁打

【楽天】辰己涼介5号

【中日】鵜飼航丞4号、石川昂弥2号

◆ロッテ5 -4 広島勝利【ロッテ】坂本光士郎(2勝1敗)敗戦【広島】郄太一(1敗)セーブ【ロッテ】横山陸人(1敗17S)本塁打【ロッテ】山口航輝6号【広島】持丸泰輝3号、名原典彦1号