旅の質を劇的に変える機内持ち込みの最適解。信頼の【プロテカ】スーツケースが快適な移動を約束しAmazonで販売中！
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移動のストレスをゼロにする究極の相棒。日本製【プロテカ】スーツケースでスマートな旅を実現しAmazonで販売中！
機内持ち込み対応で最大級の42L容量を誇る、日本製ソフトトロリー。ベアリング内蔵ホイールや静音キャスター、PC収納など、移動を快適にする機能が満載だ。さらに10年保証付きで、長く愛用できる安心感も備えている。出張や旅行の頼れるパートナーとして、これ以上ない選択肢となるだろう。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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ベアリング内蔵のホイールと静音キャスターを搭載し、驚くほど滑らかで静かな走行を実現した。人混みや移動中の騒音を気にせず、ストレスフリーな歩行をサポートする。
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手元のスイッチで簡単に操作できるキャスターストッパー機能を搭載。電車やバスの揺れによる不意な走行を防ぎ、立ち止まった際も安心して荷物を預けられる設計だ。
背面にはペットボトルを収納できる便利なポケットを新設。さらに13.3インチのノートPCを収納できるスペースもあり、ビジネスシーンでの利便性が格段に向上している。
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北海道の工場で職人が作り上げる高品質な日本製。購入後3年間の無償修理保証に加え、その後7年間の製品保証も付帯しており、長期間安心して使い続けられる。
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