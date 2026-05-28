面倒な工事は一切不要。キッチンに置くだけで家事が劇的に楽になる【アイリスオーヤマ】食器洗い乾燥機がAmazonで販売中！
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毎日の皿洗いを時短して自由な時間を手に入れる。工事不要で導入できる【アイリスオーヤマ】食器洗い乾燥機がAmazonで販売中！
水道工事不要で、届いたその日からすぐに使えるタンク式の食器洗い乾燥機。キッチンに置くだけで設置が完了し、上下のノズルから噴射される温水がしつこい油汚れもスッキリと洗い流す。節水・節電効果も高く、忙しい毎日の家事を強力にサポートする一台だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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水道工事が不要なタンク式を採用。給水は上から注ぐだけで完了するため、排水場所さえあればキッチンの好きな場所に設置でき、使わないときは移動も可能だ。
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上下2つのノズルが360度回転しながら温水を噴射。しつこい油汚れも温水洗浄でしっかり落とし、送風乾燥で庫内の再結露を抑えて清潔に保つことができる。
標準や念入りなど4つの洗浄コースを搭載。汚れ具合や食器の種類に合わせて最適なモードを選べるため、効率的かつ無駄のない洗浄が可能となっている。
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一度に標準食器15点を収納できる大容量設計。ローラー付きのかごや小物入れも付属しており、箸やスプーンなどの小さな食器もまとめて出し入れが楽に行える。
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