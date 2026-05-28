鎌ケ谷市を中心とした“破滅の大渋滞エリア”

千葉県北西部のエリアの道路事情が劣悪だという投稿が、SNSで話題になりました。



実際どうなのでしょうか。またそのエリアの環境を改善する道路はあるのでしょうか。

きっかけとなった投稿は、あるユーザーがこのように発信したものでした。

【投稿】「ええぇぇ！」 これが「千葉北西部の”破滅渋滞エリア”」に対する千葉県知事の反応です！（28枚）

「この濃い赤で塗った地域は用がないなら近づいてはならない」ーー。

このユーザーの投稿には地図のスクリーンショット画像が添付されており、千葉県北西部のエリアが表示されています。

地図は一部が赤色で塗りつぶされており、”赤色エリア”は道路網が貧弱で、クルマで入ればたちまち渋滞に巻き込まれ、身動きが取れないというニュアンスのようです。

投稿から4日ほどで3600万回以上も表示され、9000を超えるリポストと、2.6万を超える「いいね！」を記録。「いいね！」の数が桁違いで多いのは、まさにこのユーザーが訴えたかったことに同意する人が多いことを示しています。

さて、その“赤色エリア”というのは、市川から松戸に行く外環道、松戸や柏、我孫子を通る国道6号「水戸街道」、首都圏を一周し、千葉市から八千代、白井、柏、野田を通る国道16号「東京環状」、市川・船橋・習志野と通る、京葉道路・国道14号の4路線に挟まれた地域です。

具体的には鎌ケ谷市の全域を中心に、松戸市の西側、柏市の南側、船橋市中・北部、八千代市の西側です。

一体何が問題なのでしょうか。

まず、このエリアには高速道路がありません。完全な“高速道路空白地帯”となっており、京葉道路から北上、もしくは外環からひたすら東進するのが最短です。

そもそも京葉道路もパンク気味で、外環道も市川の区間が常に渋滞しているので、“赤色エリア”にたどり着くまでにヘトヘトになっているのが地元ユーザーの現実です。

高速道路が使えないとなると、次は走りやすいバイパスを含めた国道があるのかと思いますが、残念ながら、バイパスどころか国道もまともな道はゼロなのが現状です。

唯一、松戸から市川を経由し、鎌ケ谷から北総線沿いに進んで成田空港まで、東西に結ぶ国道464号バイパス「北千葉道路」があるものの、現在のところ鎌ケ谷から成田空港手前までのみバイパスが完成しているだけで、外環道までは未直結。高速道路から遠いので、まったくポテンシャルは発揮できていません。

また、国道296号「成田街道」も“赤色エリア”内にありますが、京葉道路 花輪ICから船橋市や習志野市を通って八千代までに行く区間は、「りっぱな国道」を名乗っておきながらたった2車線しかなく、基本的に大渋滞です。

それ以外はタテもヨコも国道はなく、ただ6号や16号、14号に挟まれているだけで、“赤色エリア”に行くには県道を通るしかありません。

では県道は走りやすいかと言われると、残念ながらまったくそうではありません。

実際“赤色エリア”まで行く県道は、市川から北上する県道51号「市川柏線」と県道59号「木下街道」、西船橋から北上する県道180号「松戸原木線」、京葉道路 花輪ICから北上する県道8号「船橋我孫子線（船取県道）」、県道57号「千葉鎌ケ谷松戸線」、県道288号「夏見小室線」と複数あります。

しかし、いずれも“赤色エリア”内は2車線の道路となっており、周辺の交通需要に対し、圧倒的に容量が不足。休日ともなれば大渋滞することも珍しくありません。

特にタテ軸のなさは深刻で、“赤色エリア”のド真ん中を縦に通過する船取県道が唯一といえます。

その船取県道も、全域が“赤色エリア”内となっている鎌ケ谷市にとって、ほぼ唯一といえる大動脈ですが、終日に渡って交通量が多く、特に鎌ケ谷市中心部の初富周辺では、完全にパンク状態で地獄の様相であり、通過だけで1時間以上ロスすることも珍しくありません。

木下街道も鎌ケ谷市へアクセスしますが、そもそもが14号市川市内の混雑ポイント「鬼越2丁目」交差点が起点で混む上に、周辺には中山競馬場もあり、レース開催日にはピタリとも動きません。松戸原木線もこの木下街道と「北方十字路」交差点でクロスし、やはり混雑するため、もはや逃げ道はありません。

結論、高速道路もなければ国道もなく、残る県道すらもろくに走れないのが“赤色エリア”の現実です。

今後はどうなるのか

では、今後この“赤色エリア”はスムーズに走れるようになるのでしょうか。

まずは、「北千葉道路」の完成がキーになります。北千葉道路は側道になる一般部と、自動車専用道路の二層構造になるものとして計画されています。

北千葉道路（画像：千葉県）

ただし、“赤色エリア”にとって最も重要な外環道接続部〜鎌ケ谷までの約9kmは、そもそも現在事業化しているのは外環道から東松戸付近までのわずか3.5kmだけ。

事業認可も2024年12月にされたばかりで、東松戸から先、新鎌ヶ谷駅までの区間は、事業化すらしていません。

さらに自動車専用道路部の事業化部は、外環道の分岐から464号現道との交差点「高塚十字路」付近までのたった約1.9kmのみとなっています。

現在のところ、工事どころか用地買収もこれからといったところで、一部の区間では事業化を待たずして用地取得を行っているようですが、目に見えて工事が行われているわけではありません。

そんななか、2026年4月には開通に向け、ちょっとした動きがありました。政府は「一般国道の指定区間を指定する政令」の改正を閣議決定し、北千葉道路（国道464号）の3.5kmを新たに指定区間に追加しました。

この「指定区間」とは、都道府県レベルでの管理ではなく、「国」が直接管理して維持や修繕、復旧その他を効率的に実施するというものです。まだ未開通の北千葉道路は、修繕や復旧は必要ないため、開通を急ぐという意味を持ちます。

国が直轄することで、「ほぼ停止状態」となっている区間の、よりスムーズな工事が期待されます。

完成すれば、外環から鎌ケ谷までが自動車専用道路＆まともな国道で直結され、格段に走りやすくなります。

※ ※ ※

今回の投稿には、熊谷 俊人 千葉県知事も反応。

北千葉道路や鎌ケ谷市エリアの「船橋我孫子バイパス線」、「新京成線連続立体交差事業」などの計画を地図で示したうえで、「現在の県政が当該エリアを含め、県北西部の道路整備を強力に進める方針であることをお伝えしておきます。私自身も先の知事選でその旨を明記した公約を示し、新規事業化を進めています。」としています。

また、「このエリアの最優先課題の一つが道路整備であることは今の県政は十分に認識しています」と、“赤色エリア”の交通環境を整備することを強調しました。

とはいえ、この知事が示した計画も、“赤色エリア”にとってはわずかな望みであり、まだまだ整備が必要です。

これからどのような計画が出てくるのか、その計画がいつ事業化され、完成するのか、まだまだ解決には相当な時間がかかりそうです。