ＭＬＢ選手会が最低年俸２億４０００万円に引き上げ要求　ぜいたく税ラインも引き上げ

米大リーグ（ＭＬＢ）の選手会が２７日（日本時間２８日）、ＭＬＢ（オーナー）側に新労使協定の新たな案を提出したことを複数の米メディアが報じた。

現行の労使協定は今年１２月１日に失効する。すでに選手会と球団オーナーは新協定締結へ向けて交渉を開始している。新たな案では、選手の最低年俸の引き上げなどが組み込まれた。現地で報じられた主な要求案は以下の通り。

（１）メジャー選手の最低年俸を現行の７８万ドル（約１億２４００万円）から、１５０万ドル（約２億４０００万円）に引き上げること。

（２）チームの総年俸が１億５０００万ドル（約２４０億円）以下のチームには「公平税」を課す。（総年俸の下限を設定）

（３）ぜいたく税が必要になる総年俸のラインを、現行の２億４４００万ドル（約３８９億円）から３億ドル（約４７８億円）に引き上げること。

（４）フリーエージェント（ＦＡ）を手にするまでの期間を現行の６年から５年に引き下げること。（３０歳以上の選手）

新労使協定締結は、年々上がり続けている選手の年俸に関する規定が注目されている。少しでも給与を増やしたい選手会側は給与が上がるためのシステム作りを提案する一方で、支出を抑えたいオーナー側はチームの総年俸に上限を設ける「サラリーキャップ」を導入することを求めるとされている。

すでに北米４大スポーツのＮＦＬ（アメフト）、ＮＢＡ（バスケットボール）、ＮＨＬ（アイスホッケー）ではサラリーキャップが導入されている。だが、ＭＬＢの選手会は導入に反対するとみられ、交渉は長期化する可能性が高いとされる。交渉がまとまらなかった場合には、「ロックアウト」となって選手は球団施設を使うことができなくなり、長期化した場合には来年２月からのキャンプやシーズン開幕にも影響する可能性もある。