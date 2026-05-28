◇欧州カンファレンスリーグ決勝 クリスタルパレス１―０ラージョ（２７日・レッドブルアレナ）

欧州カンファレンスリーグの決勝は２７日、ドイツのライプチヒで行われ、日本代表ＭＦ鎌田大地を擁するクリスタルパレス（イングランド）はラージョ（スペイン）に１―０で勝利し、クラブ史上初の欧州タイトルを獲得した。フル出場で勝利に貢献した鎌田は、フランクフルト時代の欧州ＥＬ優勝（２１―２２年）に次いで、自身２度目の欧州タイトルに。昨季のＦＡ杯に続き、クリスタルパレスにタイトルをもたらした。

後半６分にフランス代表ＦＷマテタが奪った１点を守り切り、欧州ＣＬ、ＥＬに次ぐ第３の大会・カンファレンスリーグを制したクリスタルパレス。プレミアリーグでは今季１５位に終わったが、この優勝で来季の欧州ＥＬ出場権を獲得した。鎌田は同大会１４試合に出場し、１ゴール４アシストを記録。試合後には、サポーターの前でトロフィーをリフトアップする姿もあり、充実感をにじませた。

北中米Ｗ杯に挑む森保ジャパンでも中核を担う鎌田は、３１日に行われる親善試合アイスランド戦（国立）は欠場。日本でわずかな休養を経て、６月２日にチームととも事前キャンプ地となるメキシコ・モンテレイに向かう予定となっている。