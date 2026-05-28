各界で旋風を巻き起こした”セクシークイーン”・アン・シネ、『週プレ』で約８年ぶりのグラビア登場！

『週刊プレイボーイ』23号は5月25日に発売！

アン・シネが、5月25日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』23号に登場！

【プロフィール】

アン・シネ

1990年12月18日生まれ 韓国出身 身長165cm

プロゴルファー。2008年にKLPGA（韓国女子プロゴルフ協会）に入会しプロゴルファーに。2017年の「ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ」で日本ツアーデビュー。ファッションとスタイルに注目が集まり〝セクシークイーン〞の異名で一躍時の人に。2024年の現役引退後にはスキンケアブランド「MERBEI（メルベイ）」を立ち上げた。KLPGA通算３勝

今号の『週プレ』は、令和最強の文化財級ボディ・七瀬ななの表紙＆巻頭グラビア＆DVD、デビュー15周年・岸明日香の渾身のセクシーカット、韓国美女ゴルファー、アン・シネが8年ぶりに登場！ 共に60周年・週プレと笑点がタッグを組んだスペシャル企画も！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】アン・シネ写真集「RE:Union」は、価格／1650円（税込）にて主要電子書店で 5月25日（月）発売予定です。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

【デジタル限定】アン・シネ写真集「RE:Union」©藤本和典／集英社

さらに『週プレ グラジャパ！』限定で以下の関連商品も同時発売予定です。

【動画版】アン・シネ「RE:Union MOVIE ver.」

【グラジャパ！限定】アン・シネ動画付き写真集「RE:Union PHOTO＆MOVIE ver.」

【動画版】アン・シネ「RE:Union MOVIE ver.」©藤本和典／集英社 【グラジャパ！限定】アン・シネ動画付き写真集「RE:Union PHOTO＆MOVIE ver.」©藤本和典／集英社

＜特集情報＞

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『週刊プレイボーイ』23号は5月25日に発売！