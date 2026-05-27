フリークスムービーが監修した映画「ザ・モーメント」公式アイテムが発売　ロゴTなど

デイトナ・インターナショナルの映画配給・宣伝などを軸とした映像事業「フリークスムービー（FREAK'S MOVIE）」が、6月5日公開の映画「ザ・モーメント（the moment）」の公開を記念し、同事業が監修した公式アイテムを発売する。6月3日から同社公式オンラインストア「デイトナパーク（Daytona Park）」や、FREAK'S STORE渋谷で取り扱う。

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ザ・モーメントは、チャーリーXCX（Charli XCX）が発案し、ビリー・アイリッシュ（Billie Eilish）などのミュージックビデオを手掛けるエイダン・ザミリ（Aidan Zamiri）を監督に迎え、A24とタッグを組んで製作。主演をチャーリーXCXが務め、ショービジネスの裏側を描く。

公式アイテムには映画のロゴをデザイン。Tシャツ（8800円）や、トートバッグ（4950円）、キャップ（6930円）のほか、チャーリーXCXの作品「brat」のアナログを国内盤（6600円）と輸入盤（5940円）の2種類で用意する。

アイテムの発売を記念し、6月3日と4日の2日間FREAK'S STORE渋谷に併設するギャラリー「OPEN STUDIO」にポップアップストアを出店。対象商品を1万1000円以上購入した人に、非売品の「bratカード型キーチェーン」を先着順で配付する。

◾️デイトナパーク