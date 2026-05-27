「ナーズ（NARS）」が、光の反射で肌に透明感をもたらす「ライトリフレクティングコレクション」から、ブランド初のクレンジングオイル「NARSskin ライトリフレクティング™ クレンジングオイル」（150mL 6490円）を7月17日に発売する。

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同商品は、創業者でメイクアップアーティスト、フォトグラファーでもあるフランソワ・ナーズ（François Nars）が掲げる「最高の肌とは光を反射する肌のことである」という哲学に基づいて開発。光を反射する肌には、汚れのない清らかさ（Purity）、なめらかな質感（Texture）、くすみを払ううるおい（Moisture）の3要素が不可欠であり、この3要素が相乗効果を発揮することで、光が内側から湧き上がるような透明感を叶えるという。

クレンジングオイルには3つの独自技術を搭載。毛穴の奥の汚れやくすみの原因を優しく取り除く「ポア・ピュリファイング・ディゾルビング・テクノロジー」、メイクアップアーティストブランドとしての知見を活かし、落ちにくいメイクもしっかりオフする「スマートメルト・テクノロジー」、素早く水に反応して乳化する「インスタント・エマルシファイイング・テクノロジー」を採用した。水のように軽やかでベタつかないテクスチャーが、肌をしっとりとなめらかに整え、メイクアップののりを向上させる。

ナーズ アジアリージョナルヴァイスプレジデントのギアハーケ・ミキ（Gierhake Miki）氏は、「肌がごわついていたりくすんでいたりすると、メイク本来の美しさを発揮できない。ナーズにとってクレンジングは、単なる夜のメイク落としではなく、光をきれいに反射させる“最高のキャンバス”を仕込むステップである。そのため、クレンジングを『プレメイクアップ』と位置づけ、朝のスキンケアに取り入れる新習慣として提案したい」と語った。

また同日には、「ライトリフレクティング プリズマティックパウダー」（6490円）から新色がアジア・数量限定で登場。パステルピンクとシャンパンシマーが肌に輝きと温もりを添えるプレストタイプの「05693 TWINKLE」と、パステルアイボリーでくすみを自然に補正するルースタイプの「05903 OVER THE MOON」を揃える。

◾️ナーズ：公式サイト