「広島４−５ロッテ」（２７日、マツダスタジアム）

広島は２試合連続の逆転負けを喫した。

“魔の七回”だった。高と遠藤がロッテ打線につかまった。３安打に四球や暴投、失策も絡んで３失点。逆転を許して黒星を喫した。

３−１で終盤に突入。新井貴浩監督は２番手に高を送り出した。１死から代打・井上に左前打を浴びた。小川を三ゴロに打ち取ったかに思われた直後に暗転した。併殺を狙った坂倉が二塁へ悪送球。一転、１死一、三塁となって友杉に四球。全ての塁が埋まった。左腕は「四球が全て。先発の勝ちだけじゃなく、チームの勝ち、試合を壊してしまった」と悔しさを言葉にした。

指揮官は高から遠藤にスイッチ。右腕は西川に同点となる中前２点適時打を浴び、続けて暴投などでも失点し、さらに２点を失った。

高は今季初登板からこの試合前まで１５試合連続無失点。遠藤も４試合連続で得点を与えていなかった。新井監督は「ずっと良いもの見せてくれている。切り替えてまた臨んでほしい」と責めず、失策をした坂倉についても「（次戦からも）思い切ってやってくれたら」と背中を押した。

２試合連続での逆転負けで、借金は再び８となった。交流戦は始まったばかり。遠藤は「真っすぐの高さも、変化球が振れるところに投げてしまった。明日（２８日）は切り替えて投げようと思う」と前を向いた。高も「切り替えて臨みたい」と顔を上げた。