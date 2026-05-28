保護者「うちの子は悪くない！」子どものケンカで平行線 → 先生の『温かい機転』で空気が一変！

これは筆者自身の体験です。5歳の息子がある日、「ケンカしちゃった……」としょんぼりした顔で帰ってきました。息子と同じクラスのDくんとブロックを取り合って、押してしまったとのこと。保護者同士で話し合いをすることになりました。その結果、先生の冷静な対応で、問題は解決に向かいました。

ケンカしちゃったと帰ってきた息子

5歳の息子がしょんぼりした顔で帰ってきました。「ちょっとケンカしちゃった……」と話し始めました。ブロックでお城を作っていた息子。同じクラスのDくんがその一部を取ろうとしてきて、取り合いになったそうです。息子が「まだ使ってる！」と引っ張り、Dくんも「貸してよ！」と強く握ったまま離さず、押し合いに。バランスを崩した息子が尻もちをついたところで、先生が止めに入ったとのことです。

モヤモヤする気持ち

お互い様だと思いながらも、連絡帳に書いておきました。翌日、担任の先生から電話で「昨日の件で双方の話を聞いています」と丁寧な説明を受けました。さらにその日の夕方、突然Dくんのお母さんから連絡があり、「うちの子は何もしてないって言ってますけど？」と少し強めの口調で言われて、私は少し驚きました。

気まずさから解決へ

「ブロックを先に取ってきたのはそちらじゃないですか？」と決めつけるように言われ、言葉に詰まりました。冷静に「取り合いになって、お互いに押してしまったと聞いています」と伝えましたが、「うちの子はそんな乱暴なことしません」と一歩も引かず、話は平行線に。その後、数日後、先生から「一度、幼稚園でお話しませんか？」と連絡があり、保護者同士で顔を合わせることになりました。