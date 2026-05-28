美女スノーボーダー藤森由香さん　３９歳現在の姿！ハンサムな夫＆娘を顔出し　家族ショット公開

スノーボード元五輪代表の藤森由香さん（３９）が、家族ショットを披露した。

２７日に自身のインスタグラムを更新し「Ｆｕｊｉｍｏｒｉ Ｊａｃｋｓｏｎ ｆａｍｉｌｙ キャンプｉｎ 伊豆！」と題し、キャンプを楽しむ様子をアップ。

「まだ暑すぎないこの時期テント持って旅は良いもんだ。行き当たりばったりすぎて当日までに予約せずで、危うくキャプサイト残ってない問題にかられたｗでも素敵なキャンプサイトに出会えて素敵な経験もできました！私は“綺麗な川で泳ぐ”が叶って嬉（うれ）しい。バタフライ練習しようかな」と自然を満喫。「今回は下田の方までは行けなかったけど、次回に取っておきます」とつづった。

「＃伊豆旅行 ＃キャンプ」とハッシュタグをつけ、滝をバックにイギリス人の夫と娘と撮影した３ショットを見せた。

藤森さんは２００６年トリノ五輪で五輪に初出場。１０年バンクーバー五輪でも日本代表に選出されたが、大会の公式練習時に突風に見舞われ転倒し、頭部を負傷して棄権を余儀なくされた。１２、１３年の全日本選手権を優勝。１４年のソチ五輪にも出場した。１５年にスノーボードクロスからスロープスタイルに種目を転向し、１８年の平昌五輪ではビッグエア７位、スロープスタイル９位に入った。その後第一線を退き、１９年７月にイギリス人男性と結婚。２４年２月に第１子女児を出産した。現在は解説者などで活躍している。