香港といえば香港島や九龍半島の賑やかな繁華街、オフィス街を想像してしまうが、実は230以上の島からなる。街を若者が埋め尽くした2019年の民主化デモやコロナ禍に揺れる香港の激動は、中心部から離れた地域ではどのように見えていたのだろうか。小さな離島の食堂に密着したドキュメンタリー映画『日泰食堂』の監督にインタビューした。

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フランキー・シン監督

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香港島から船で南西へおよそ30分。小さな島・長洲は、細い路地が走り、港にたくさんの船が浮かんでいる漁村だ。島の食堂「日泰食堂」には、いつも島民たちがどこからか集まってくる。彼らは食事をしたり酒を飲んだり、時には遊びに興じ、冗談を言い合いながら思い思いの時間を過ごしているのだ。

第29回釜山国際映画祭で最優秀ドキュメンタリー賞を受賞した『日泰食堂』は、常連客のフェイメイをはじめ、店主の丈（ジョン）、妻として店を支える萍（ピン）らの日常を見つめた一本。ところが香港社会の変化や、世代間の価値観の違い、そして新型コロナウイルス禍が、やがてこの小さな食堂に影を落としていく――。

監督は長洲出身の新鋭フランキー・シン。本作が初めての長編ドキュメンタリー作品だ。

はじまりは「故郷の風景を撮る」こと

2019年、香港で民主化デモが始まった。刑事事件の容疑者を、中国本土や台湾など協定を結んでいない地域にも移送できる「逃亡犯条例改正案」に対して、司法の独立や自由が損なわれることを懸念する声が噴出。各地で大規模な抗議活動が広がったのだ。

映画『日泰食堂』は、食堂に置かれているテレビを通して、都市部で起きている“変化”が伝えられている場面からはじまる。激動する時代と、穏やかな離島の食堂。映画全体を象徴するかのような、印象的なオープニングだ。

常連客のフェイメイはシン監督の幼なじみ。日泰食堂の取材をはじめたのは、「時代の変化」を撮ることではなく、自分が育った場所へ戻りたいという個人的な思いからだった。

「長洲を離れて8年、自分の育った場所を見に帰りたかったのです。18歳の頃、私はフェイメイたちとこの島で遊んでいました。みんな学校に通い、社会に出て、なかには結婚した人もいる。長洲が観光地へ変わってゆくなか、この食堂や島の人々が、世界の変化にどう向き合っているのかを見てみたかったのです」

シン監督は1989年生まれ。20歳で留学のため台湾に移住したあとも、日泰食堂には島に戻るたび足を運んでいる。いわく「血のつながりこそないけれど、まるで自分の家のような場所」。長い時間をかけて親しくなり、互いに信頼関係を築き上げてきた。

日常・社会運動・コロナ禍

撮影を始めたのは2018年。当時、香港で大規模な社会運動はまだ起きていなかった。

「当時、時代の転換を撮ろうという意識はまるでありませんでした。その後、2019年に入って香港に大きな変化が起きるようになりましたが、その時でさえ、自分たちにどんな影響があるのかを撮ろうとは思ってもいなかったのです」

ところが、長洲の外で起きている出来事が、店に集う人々の会話の中へと少しずつ入り込んできた。そして、あろうことか彼らの関係を揺さぶりはじめたのだ。

「フェイメイと丈さんの撮影を続けるうちに、食堂のテレビに映っている“外の世界の出来事”が、お互いの争いや不理解、価値観の衝突を生んでいることに気づきました」

結果的に、この映画はシン監督の想像をはるかに超えるかたちで仕上がった。

「この映画は3部に分かれています。第1部は食堂の日常。第2部は、社会運動のなかで見えてくるジェネレーションギャップ。そして、第3部はコロナ禍。一度は壊れた関係が、静かな時間の中で修復されていく……いかに相手と和解し、コミュニケーションを続けるのかを見直す機会をコロナが与えてくれたのだと感じました」

もっとも編集作業は困難をきわめ、1年半のあいだに約30のバージョンが作られたという。

「食堂の日常や人々の関係、そして社会運動の扱い方のバランスを取ることがなによりも大変でした。この映画は編集のなかで完成したものだと思います」

やむをえずカットした場面もあった。シン監督が挙げたのは、丈と萍の店主夫婦が火鍋を食べている場面だ。酔った丈を妻の萍が叱り、二人は激しく言い争うが、その後にふっと沈黙が訪れる。一人はテレビを見つめ、一人は孫娘と遊び始めた……。

「とても印象的な場面でした。夫婦喧嘩の中に、言い争いを途中でピタッとやめる“阿吽の呼吸”を感じたのです。萍さんはとても魅力的な母親なので残念でしたが、世代間のギャップに映画の焦点を絞るため、泣く泣く削ることにしました」

「政治について語る時、私たちは身近な人さえも“敵”にしてしまう」

『日泰食堂』には香港社会の変化が映り込んでいる。しかしながら、シン監督は本作を政治的主張のための映画とは考えていない。

「この映画は“政治をどう議論するか”という政治のための映画ではありません。また、政治的立場そのものが重要な作品でもないのです」

もちろん、シン監督にも政治的な立場はある。しかし本作が描き出すのは、立場そのものではなく、立場の違いによって親しい人との関係が変わってしまうことだ。

「社会運動は、いわば導火線のようなもの。その導火線が、未来への想像や価値観の違いをあらわにし、広げてしまう。そのせいで私たちは衝突してしまうのです」

映画の編集中、シン監督はとある場面を見て涙を流したという。そこには言い争いの末、店主の丈が店の入り口に座り込む様子が映し出されていた。

「政治について語る時、私たちは身近な人さえもたやすく“敵”にしてしまいます。当時の私は、丈さんという大切な人を突き放し、コミュニケーションさえ拒んでしまっていた。その時、『お互いの立場や価値観が違う時、どうやって身近な人に向き合うか』を映画の核にしようと思いました」

香港人ではなく「長洲人」として

政治やアイデンティティについてオープンに語り合うのは、本来とても難しいことだ。同時に、価値観の異なる人々に囲まれながら、ひとりでじっと考えを深めていくことも非常に難しい。

長洲の場合、背景には離島ゆえの特性もある。若い世代は中学生になると市街地へ通い、のちに働き、海外にも出かけるようになる。監督自身が台湾へ留学し、その後も台湾で暮らしているように、彼らの世界は島の中だけではない。

けれども元漁師の丈にとって、生活の中心は、若いころから暮らしてきた長洲であり、自宅と一体になった日泰食堂なのだ。

「丈さんの活動範囲は日泰食堂の近くだけで、手に入る情報といえば、テレビを通じたものか、同じような生活をしている友人から聞くものだけ。長洲は船しか交通手段がなく、どこか閉鎖的な一面があります。その一方、だからこそ独自の文化と生活があるのです」

長洲の住民は、自分たちを香港人ではなく「長洲人」と呼ぶ。香港の人々が、自らを中国人ではなく「香港人」と呼ぶように。

シン監督はこう言う。「つまり日泰食堂は、長洲の縮図であり、香港の縮図でもあるのです」

それでも、シン監督は本作を「とても個人的な物語」だという。自分にとっての“家族たち”が、いかに歩み寄り、理解し合えるのかを懸命に考え抜こうとした映画だからだ。

「“家族への想い”は、私たちの共通言語だと思っています」とシン監督は語る。

「この映画を通じて、そんな“家族への想い”を、国や言語の異なる皆さんに伝えたい。そして、長洲や日泰食堂へご案内したいのです。そこで、私たちの喜びや悲しみ、憂いなどを感じていただけることを願っています」

『日泰食堂』

監督：フランキー・シン／2024年／83分／台湾・香港・フランス合作／配給：太秦／5月30日より全国順次公開

（稲垣 貴俊／週刊文春CINEMA オンライン オリジナル）