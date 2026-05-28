

『届かせる技術 ヒットを「狙って生み出す」思考と仕組み』

ネットフリックス、Amazon Prime Video、ディズニープラス――。

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配信プラットフォームによって次々と生み出されるメガヒット作品がいま、世界を席巻している。彼らは一体どうやって、人々の心に届き、ヒットするエンタメを世に送り出せるのか? 思わず全話一気見してしまうドラマはどのようにして生み出されているのか?

元Amazon Prime Video日本オリジナルコンテンツ製作責任者で、『沈黙の艦隊』『Broken Rage』などに携わった早川敬之氏がその秘密を明かした『届かせる技術 ヒットを「狙って生み出す」思考と仕組み』が刊行された。

韓国では『イカゲーム』『涙の女王』から、最近話題の『誰だって無価値な自分と闘っている』に至るまで、数々のドラマが世界的に大ヒットしているが、その根本的な理由について解説した箇所を一部抜粋する。

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人気ドラマ量産の秘密

韓国は配信エンタメ界のトップランナーであり、彼らは多数の「届かせる技術」を持っています。ここではその“韓流届かせ方”を詳しく見ていきたいと思います。

本国はもとより、日本、そして北米から世界で韓国ドラマが楽しまれるようになったのは、ネットフリックスがきっかけでした。ネットフリックスはこれまで、『イカゲーム』、『愛の不時着』、『梨泰院クラス』など、数々のヒットドラマを配信してきました。

韓国の動画コンテンツの大きな存在感は数字上によく表れています。動画コンテンツの言語比率で韓国語は、英語、フランス語、スペイン語に続く第4の言語になっていますし、ネットフリックスの投資額も韓国の方が日本より多い。経済はとても正直で、分かりやすいですね。まったくもって悔しいことですが、韓国のエンターテインメント業界の方が、配信プラットフォームの世界では日本よりも先に進んでいることを認めざるを得ません。

韓国のエンタメ界はこの章の最後で触れるように、現在、激動にさらされていますが、今まではなぜ成功を収めることができたのでしょうか？

それは、ひと言で言えば、「資本の論理で動く下部構造と、それを駆動するものづくりの工夫が、いち早く実装された」からです。

下部構造とは、エンタメ業界のエコシステムです。かつて、韓国ドラマの制作会社は多くの他国と同様に、放送局よりも力が弱く、制作費を低額で受注する請負会社の意味合いが強かった。ところが、2010年頃から風向きが変わりました。国境をまたぐ配信事業者の出現によって、「ゼロからイチ」の企画を生み出せる優良制作会社が力を持ち始めたのです。

その結果、何が変わったかというと、制作会社が自ら知的財産（IP）を持ち、成功報酬で作品づくりをするようになりました。これは一大転換点でした。この産業構造の変化によって、放送局は垂直統合していた製作機能を維持することが難しくなっていき、そこから独立する制作会社が続々と登場します。韓国での代表的な会社として、『愛の不時着』、『涙の女王』などで大ヒットを連発しているスタジオ・ドラゴンが挙げられます。

創業から数年で放送局以上の時価総額を持つ大企業に急成長した彼らは従来より数倍多い給料を提示して、放送局からプロデューサーを引き抜くようになります。プロデューサーの側に立ってみると、局にいるよりも、制作会社で働いた方が大きな企画を実現できる可能性が出てくるし、実際に手にするサラリーも高いという状況が出来上がったのです。

韓国政府が国策としてエンタメ業界を支援したことも追い風となり、高品質な作品づくりに挑む制作会社が群雄割拠する状況は10年代後半に実現。ハリウッド型の市場がわずか数年のうちに成立するようになったのです。こうした制作会社はマーケットの小さい韓国ばかりではなく、世界を相手にビジネスを展開し始め、その規模を拡大させていきます。

この時期に、日本と韓国には決定的な差がつきました。韓国の制作会社は配信プラットフォームに対して企画を通す術を知っている。これが大きいんです。そして、そこから巨額の利益を生み出しました。

配信の文法を知り尽くす

いま、配信ドラマを手掛ける制作会社が韓国に何社くらいあるか、ご存じですか？ ソウルだけで150社以上あると言われています。そうした会社同士が激しい競争を繰り広げていますから、必然的にそのレベルもどんどん上がっていきます。一方、日本国内はどうかというと、配信向けドラマを製作する会社は2026年の時点で20社程度でしょうか。

ソウルにある150社は、グリーンライトを灯すまでのプロセスや脚本のつくり方、編集術など、この本で紹介してきたハリウッド流の「届かせる技術」に精通しています。

韓国のクリエイターたちは配信の文法が確立された北米で勉強することが多いため、アメリカの学校でそうした仕組みを学び、母国に持ち帰っています。前述したストーリー・アークや刺激を入れるポイントなども、当然、基本として若いころから叩き込まれている。そんな彼らが現場に入って圧倒的に多い制作本数によって鍛えられ、その技術にさらに磨きがかかっていくのです。

もしも、東京がソウルに匹敵するような「プロダクション・シティー」になったらどうなるか？ 情報発信基地として世界に大変な影響力を与えるはずです。私はこれが決して夢だとは思っていません。なぜなら、日本は伝統的に世界有数の物語大国であり、いま第一線で働いているプロデューサーの方々の頭のなかには、たくさんの物語がうごめいているからです。それを形にできる仕組みを早くつくり、日本の基幹産業として成長して欲しい。それが私の夢であり、日本なら実現できると信じています。

政治にエンタメ軸を通す

ただし、日本が韓国にキャッチアップするためには、埋めなければならない差もたくさんあります。人材面や技術面の他に、わかりやすい例として韓国に大きく水を空けられている分野が「政治エンターテインメント」です。

韓国では2010年代半ばからポリティカル・エンターテインメントにおいてイノベーションが起きました。とにかく、韓国戦後史を扱った作品が大ヒットしてきたのです。

その一部をご紹介します。

『タクシー運転手 約束は海を越えて』（2017）

『1987、ある闘いの真実』（2018）

『工作 黒金星（ブラック・ヴィーナス）と呼ばれた男』（2018）

『KCIA 南山の部長たち』（2020）

『ソウルの春』（2023）

『大統領暗殺裁判 16日間の真実』（2024）

このような韓国映画を見ることで、戦後韓国史をたどることさえ出来てしまうのです。視点も様々で、政治家の立場から、あるいは『タクシー運転手』のように市民の視点から描く手法もあります。

なぜ、これだけ続けて政治エンタメ作品が作られているかというと、当たり前のことながら、面白いし、ヒットするからです。ではなぜ、面白いか。それは、韓国のエンタメ界では「タブーとされる物語にエンタメの軸を通す」ことに躊躇いがないからです。

日本でも難しいテーマを扱ったドラマが制作され、ネットフリックスで配信されたことがあります。『THE DAYS』という東日本大震災の福島第一原発の現場を描いた作品がそうです。しかしこの作品は韓国のポリティカル・サスペンスとは建付けが違っていて、ドキュメンタリー的な手法に基づき、事実に間違いがないように丁寧に作られていました。配信ドラマであっても、日本の場合はファクト重視、間違いがあってはならないことが優先されます。それがあの震災への向き合い方なのかもしれません。

一方、韓国は歴史に対して大胆です。史実を基にして想像の翼を広げ、エンタメ軸を入れることに衒いがありません。とにかくパワーで押しきり、結果として大成功を収めています。

たとえば『KCIA 南山の部長たち』と『ソウルの春』。この2作品はこの順番で見るとストーリーがつながるのですが、1979年に起きた朴正熙大統領暗殺事件を扱っています。大統領の側近だったKCIAの部長による暗殺事件で、合同捜査本部長として指揮を執ったのが全斗煥。ここまでは史実です。そこに脚色を施し、エンターテインメントに仕立て上げています。『KCIA 南山の部長たち』では、朴大統領暗殺の現場も生々しく描かれていて、バイオレンス全開です。

後に大統領にまで上り詰めた全斗煥は、明確な悪役として描かれる存在です。日本でこれを題材にしようとしても、あまりに生々しく、まず手を出せないでしょう。関係者の多くが、いまも存命ですからね。しかし日本でも、現代史をエンターテインメントとして描けば、十分に成立し、ヒットする可能性は高いはずです。なぜなら、出来事が人々の記憶に鮮明に残っているからです。一定のフィクションを織り込んだ現代史は、強い緊張感と興味をもって受け止められる。実際、見てみたいと思いませんか？ あの事件や、あるいは、もう少し前のあの事件をドラマ化した作品を。

早川 敬之（はやかわ たかゆき）

1971年、宮城県生まれ。早稲田大学卒業後、94年、NHKに入局。ETV特集やNHKスペシャルなど主にドキュメンタリー制作に携わる。2010年、フジテレビに入社。編成部副部長などを務め、Netflix、Alibaba、Google等の海外配信事業者向けにオリジナル連続ドラマ・アニメ等を製作。21年からAmazon Prime Video日本オリジナルコンテンツ製作責任者として、『沈黙の艦隊』『バチェラー・ジャパン』『Broken Rage』等、数々のヒット作に関わる。24年に独立。現在は早川敬之企画製作事務所主宰、東北芸術工科大学映像学科教授を務めながら、世界配信作品をプロデュース。シカゴ大学経営大学院MBA、シンガポール国立大学公共政策大学院MPAでもある。

〈「過去20年で最悪の不況」「1000万人動員の映画がゼロ」なぜ、韓国の映画界は深刻な危機的状況に陥ったのか!?〉へ続く

（早川 敬之／ノンフィクション出版）