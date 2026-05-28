【台風情報】台風6号は沖縄方面へ 最大瞬間風速は60メートルに発達 今後の進路と勢力を詳しく 気象庁発表データ 本州にも影響か
台風第6号(チャンミー)
2026年05月28日03時45分発表
台風6号は、6月1日～2日以降に沖縄に接近、直撃する可能性が高くなっている。その後本州方面にカーブすると見られる。
28日03時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 フィリピンの東
中心位置 北緯11度00分 (11.0度)
東経136度30分 (136.5度)
進行方向、速さ 北 15 km/h (8 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域 南西側 440 km (240 NM)
北東側 330 km (180 NM)
29日03時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯14度10分 (14.2度)
東経135度20分 (135.3度)
進行方向、速さ 北北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 996 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 120 km (65 NM)
30日03時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯16度35分 (16.6度)
東経132度30分 (132.5度)
進行方向、速さ 北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 980 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 155 km (85 NM)
暴風警戒域 全域 290 km (155 NM)
31日03時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯19度50分 (19.8度)
東経129度55分 (129.9度)
進行方向、速さ 北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 960 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速 55 m/s (105 kt)
予報円の半径 220 km (120 NM)
暴風警戒域 全域 370 km (200 NM)
■1日以降、沖縄に向かうか
01日03時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 沖縄の南
予報円の中心 北緯22度30分 (22.5度)
東経128度30分 (128.5度)
進行方向、速さ 北北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 950 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (80 kt)
最大瞬間風速 60 m/s (115 kt)
予報円の半径 280 km (150 NM)
暴風警戒域 全域 440 km (240 NM)
02日03時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 沖縄の南
予報円の中心 北緯25度50分 (25.8度)
東経128度00分 (128.0度)
進行方向、速さ 北 15 km/h (8 kt)
中心気圧 950 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速 55 m/s (105 kt)
予報円の半径 330 km (180 NM)
暴風警戒域 全域 500 km (270 NM)
■進路図をみる（画像）