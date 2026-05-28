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台風第6号(チャンミー)
2026年05月28日03時45分発表

【画像】進路図を見る　沖縄・その後本州に影響か

台風6号は、6月1日～2日以降に沖縄に接近、直撃する可能性が高くなっている。その後本州方面にカーブすると見られる。

28日03時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
中心位置    北緯11度00分 (11.0度)
東経136度30分 (136.5度)
進行方向、速さ    北 15 km/h (8 kt)
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域    南西側 440 km (240 NM)
北東側 330 km (180 NM)

29日03時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯14度10分 (14.2度)
東経135度20分 (135.3度)
進行方向、速さ    北北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧    996 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    120 km (65 NM)

30日03時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯16度35分 (16.6度)
東経132度30分 (132.5度)
進行方向、速さ    北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧    980 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速    40 m/s (80 kt)
予報円の半径    155 km (85 NM)
暴風警戒域    全域 290 km (155 NM)

31日03時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯19度50分 (19.8度)
東経129度55分 (129.9度)
進行方向、速さ    北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧    960 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速    55 m/s (105 kt)
予報円の半径    220 km (120 NM)
暴風警戒域    全域 370 km (200 NM)

■1日以降、沖縄に向かうか

01日03時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    沖縄の南
予報円の中心    北緯22度30分 (22.5度)
東経128度30分 (128.5度)
進行方向、速さ    北北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧    950 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (80 kt)
最大瞬間風速    60 m/s (115 kt)
予報円の半径    280 km (150 NM)
暴風警戒域    全域 440 km (240 NM)

02日03時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    沖縄の南
予報円の中心    北緯25度50分 (25.8度)
東経128度00分 (128.0度)
進行方向、速さ    北 15 km/h (8 kt)
中心気圧    950 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速    55 m/s (105 kt)
予報円の半径    330 km (180 NM)
暴風警戒域    全域 500 km (270 NM)

■進路図をみる（画像）