吸引力に妥協したくない人必見。パワフルな【ヤマゼン】サイクロン式掃除機が日々の家事を劇的に変えAmazonで販売中！
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充電切れの心配はもう不要。安定した吸引力が魅力の【ヤマゼン】キャニスター型掃除機が快適な暮らしを支えAmazonで販売中！
紙パック不要でパワフルな吸引力が持続するサイクロン式クリーナー。HEPAフィルター搭載で微細なホコリも逃さず、ワンタッチでゴミ捨てができる手軽さも魅力だ。キャニスター型ならではの安定したパワーで、家中を隅々まで効率よく掃除できる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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吸込仕事率200Wのパワフルな吸引力を実現。空気を旋回させてゴミを分離するサイクロン方式により、フィルターの目詰まりを防ぎ、掃除の最後まで強い吸引力が持続する。
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付属の2WAYノズルは、先端を回転させるだけで隙間用とブラシ用に切り替え可能。ソファの隙間から網戸のサッシまで、ノズルを付け替える手間なくスムーズに掃除できる。
フロアノズルの接続部に角度を設けた設計により、ハンドルをひねるだけで方向転換が可能。ソファの下など、これまで掃除しにくかった狭い場所も楽な姿勢で対応できる。
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本体を床に置いたまま掃除できるため、腕への負担が少なく軽快に動かせる。伸縮パイプを採用し、使用時だけでなく収納時もスッキリと収まる洗練されたデザインだ。
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