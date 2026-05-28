「完全復調と見ていいのか？」2本塁打で“兆し”を見せたベッツ 米メディアが要因を考察「手の位置の修正が改善に繋がったか」
2本塁打、5打点で勝利に貢献したベッツ。このまま上昇気流に乗れるか(C)Getty Images
ドジャースは現地時間5月26日、本拠地で行われたロッキーズとのゲームに15-6で大勝。6回までに全得点を記録する猛攻で、4連勝を達成している。
この試合では、打撃不振が囁かれていたムーキー・ベッツが2本塁打を含む3安打5打点をマークし打線を牽引。試合開始前には、打順が前日までの2番から4番へと変更となったことも報じられており、打席でのパフォーマンスが注目されていた。
【動画】復活の狼煙！ベッツがロッキーズ戦で放った2本の本塁打を一気に見る
そして、ドジャースの先制点はベッツのバットから生まれている。初回、安打で出塁のフレディ・フリーマンを一塁に置き迎えた第1打席、ロッキーズ先発カイル・フリーランドの3球目をとらえ、中越えに5号2ランを放った。さらに、6回の3打席目でもレフトスタンドへの3ランが飛び出し、ダメ押し点を加えている。
ベッツは第2打席でもシングルヒットを記録しており、この日の打順変更が的中した格好だ。そして、大量得点の口火を切った背番号50のパフォーマンスは、現地メディアでも大きく取り上げられている。
米国スポーツサイト『CLUTCHPOINTS』は試合後、「ドジャースのムーキー・ベッツ、ロッキーズ戦で2発 本塁打スランプから脱却」と銘打ったトピックを配信。この試合の結果を受け、「8試合連続で本塁打が出ていなかったドジャースの遊撃手ベッツが、ロッキーズ戦で2本のアーチを放ち、不振脱出を印象づけた」などと報じている。
今季、開幕早々にわき腹を痛め負傷者リスト（IL）入りとなった経緯を振り返りながら、「今季のベッツは、この試合前の時点で打率.165、出塁率.230、長打率.342。5月11日の復帰後に放った本塁打は、ジャイアンツ戦とエンゼルス戦での各1本のみだった」などと指摘。
その上で、この試合での2本塁打を伝えるとともに、「昨年5月以来となる1試合2発を記録。完全復活を印象づける内容となっている」と評している。
また、すでにこのベッツのパフォーマンスに対し、「『完全復調と見ていいのか？』との声も上がっている」と説明。それらの反応に対し、同メディアは、「最近取り組んでいたバットを構える際の手の位置の修正が打撃改善に繋がったのか、それともまだ判断は早いのか。少なくとも現在のベッツが南カリフォルニアで好調なスイングを見せているのは間違いなさそうだ」との見解も綴っている。
ベッツが本来の調子を取り戻したとなれば、ドジャース打線がさらに厚みを増すことは確実。この勢いが翌日以降も続くのか。ベッツのバッティングに引き続き、要注目だ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]