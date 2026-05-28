幼い頃に遊んでいたら、マムシに噛まれて一大事。

【驚きの展開】「ホンマにあかんヤツやコレ」。泣きそうになっていた私は、見知らぬ人の車に乗せられた

手当てしなければいけないのに......通りかかった人がとった行動は。

福岡県の40代男性（投稿時）・Yさんの体験談。

＜Yさんからのおたより＞

私が保育園の年中か年長の頃、友達と川で遊んでいました。

まだ何も怖いものがない年頃。川で遊んでいたら、ヘビがいました。

それがマムシなどとは知る由もなく、何を思ったのか、近くに沈んでいた缶ジュースのゴミを手に取り、ヘビの頭を押し潰そうとしたのです。

右手親指をカプリとやられました。

ヘビは私の手に食いついたまま、親指からぶら下がっていました。

私も友達もどうしていいかわからず、立ちすくんでいました。

1週間ほどめまいが続いた

そこに、たまたま通りかかった大学生くらいのカップルが、この事態に気付いて川の中まで降りてきてくれました。

そして、マムシと分かったのか、噛まれた私の右腕をハンカチか何かで縛ってくれました。

その後、私は救急車で運ばれ、国立病院で手当を受けました。1週間ほどめまいが続き、全てが二重に見えていたことを、今でも覚えています。

あの時、腕を縛って救急車を呼んでくれた方。ありがとうございます。

こうしてまだ生きていられるのも、あの右腕を縛って処置してくれたお兄さんのおかげだと感謝しています。ありがとう。



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