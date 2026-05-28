「広島４−５ロッテ」（２７日、マツダスタジアム）

広島・名原典彦外野手（２５）がプロ初本塁打を含む２安打２打点の活躍を見せた。三回に本拠地初安打となる中前適時打をマークすると、八回には左翼席へプロ初アーチ。前日の守備でミスを犯し、涙を流した男がバットで汚名を返上した。チームは２夜連続の逆転負けで２０１４年以来、１２年ぶりの交流戦連敗スタートとなった。

悔しさをバットに乗せて振り抜いた。白球が左翼席に飛び込むと、名原は「よっしゃ！」と叫びながら、力強くガッツポーズ。気合と根性で突き進んできた男のプロ初アーチに、マツダからは、この日一番の大歓声が送られた。記念すべき一打を「どうにか雰囲気を変えたかった」と笑顔で振り返った。

２点を追う八回１死で迎えた第４打席。鈴木の初球１３８キロのツーシームを完璧に捉えた。打球は低い弾道で左翼席に着弾。「必死にやっていたのであまり覚えてない」と、興奮気味にダイヤモンドを一周しながら、何度も拳を握った。

１点リードで迎えた三回２死二塁では、相手先発の毛利に対し、カウント１−２から低めのチェンジアップを拾うように、バットを合わせた。打球は中前で弾み、二走が生還。本拠地初安打となる適時打に「追加点につながるヒットになって良かった」とうなずいた。

悔しさを胸に刻んで臨んだ一戦だった。前日２６日の試合の八回２死二、三塁。右翼線への飛球に対して打球判断を誤り、決勝点を献上。記録は適時打だったものの「（野球人生で）一番悔しい」と、ベンチでは目に涙を浮かべながら反省した。一夜明け、結果で汚名を返上。「自分のミスでチームに迷惑をかけてしまったので、何とか取り返してやろうと。引きずっていたらプロじゃない。僕はとにかく次なんで」と、決して折れることのない強靱（きょうじん）なメンタルで乗り越えた。

毎年、秋を迎えるのが怖かった。戦力外通告の時期が近づくと「俺、やばいかも」と周囲に漏らすこともあったという。それでも諦めず、育成４年目でつかみ取った２桁の背番号。支配下契約が発表された今月２１日の午前中、大野練習場からマツダに向かうタクシーに乗り込む前には「マツダに行ってきます！」と大きな声で叫んだ。夢の舞台で過ごす時間を、一瞬たりとも無駄にはしない。

チームは敗れたが、デビューから５試合で４度目のマルチ安打と“シンデレラボーイ”の勢いは止まらない。「色気を出しても打てない。明日はより一層、気合と根性を意識して必死にやります」と名原。育成からはい上がってきた不屈の男が、新井カープの希望の星となる。