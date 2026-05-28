日本サッカー協会は２７日、６月１１日に開幕するサッカーの北中米Ｗ杯に臨む２６人の代表選手の背番号を発表した。

１０番は堂安律が背負い、ケガで欠場となった三笘が背負ってきた７番は川崎時代の後輩でもある田中碧が継承する。久保建英は８番、最年少の後藤啓介が９番を付ける。

背番号の選定は、監督ではなく、日本協会の担当者が行う。各選手の所属クラブでの番号などを基に作成された原案を、監督を含むチームスタッフが承認し、選手側に通達するのが一般的な流れとなる。

選手側の希望を受け入れるケースもあるが、これには代表活動での実績が必要となる。かねて１８番を熱望しながらも９番でのプレーが続いていた上田は、ゴール量産とエースの座の確立で事実上の“交渉権”を獲得し、２５年１０月の活動から晴れて１８番に。「ようやく受け入れてもらえるタイミングが来た」と明かしており、父が社会人リーグで背負っていた憧れの番号の１８番でプレーする。

背番号は以下の通り。

▼ＧＫ

２３ 早川友基（鹿島）

１２ 大迫敬介（広島）

１ 鈴木彩艶（パルマ）

▼ＤＦ

５ 長友佑都（ＦＣ東京）

３ 谷口彰悟（シントトロイデン）

４ 板倉滉（アヤックス）

１６ 渡辺剛（フェイエノールト）

２２ 冨安健洋（アヤックス）

２１ 伊藤洋輝（バイエルン）

２０ 瀬古歩夢（ルアーブル）

２ 菅原由勢（ブレーメン）

２５ 鈴木淳之介（コペンハーゲン）

▼ＭＦ／ＦＷ

６ 遠藤航（リバプール）

１４ 伊東純也（ゲンク）

１５ 鎌田大地（クリスタルパレス）

１９ 小川航基（ＮＥＣ）

１１ 前田大然（セルティック）

１０ 堂安律（フランクフルト）

１８ 上田綺世（フェイエノールト）

７ 田中碧（リーズ）

１３ 中村敬斗（Ｓランス）

２４ 佐野海舟（マインツ）

８ 久保建英（Ｒソシエダード）

１７ 鈴木唯人（フライブルク）

２６ 塩貝健人（ウォルフスブルク）

９ 後藤啓介（シントトロイデン）