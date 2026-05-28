サッカー日本代表W杯メンバー

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日本サッカー協会は２７日、６月１１日に開幕するサッカーの北中米Ｗ杯に臨む２６人の代表選手の背番号を発表した。

１０番は堂安律が背負い、ケガで欠場となった三笘が背負ってきた７番は川崎時代の後輩でもある田中碧が継承する。久保建英は８番、最年少の後藤啓介が９番を付ける。

　背番号の選定は、監督ではなく、日本協会の担当者が行う。各選手の所属クラブでの番号などを基に作成された原案を、監督を含むチームスタッフが承認し、選手側に通達するのが一般的な流れとなる。

　選手側の希望を受け入れるケースもあるが、これには代表活動での実績が必要となる。かねて１８番を熱望しながらも９番でのプレーが続いていた上田は、ゴール量産とエースの座の確立で事実上の“交渉権”を獲得し、２５年１０月の活動から晴れて１８番に。「ようやく受け入れてもらえるタイミングが来た」と明かしており、父が社会人リーグで背負っていた憧れの番号の１８番でプレーする。

背番号は以下の通り。

▼ＧＫ

２３　早川友基（鹿島）

１２　大迫敬介（広島）

１　　鈴木彩艶（パルマ）

　▼ＤＦ

５　　長友佑都（ＦＣ東京）

３　　谷口彰悟（シントトロイデン）

４　　板倉滉（アヤックス）

１６　　渡辺剛（フェイエノールト）

２２　　冨安健洋（アヤックス）

２１　伊藤洋輝（バイエルン）

２０　　瀬古歩夢（ルアーブル）

２　菅原由勢（ブレーメン）

２５　鈴木淳之介（コペンハーゲン）

　▼ＭＦ／ＦＷ

６　　遠藤航（リバプール）

１４　伊東純也（ゲンク）

１５　鎌田大地（クリスタルパレス）

１９　小川航基（ＮＥＣ）

１１　前田大然（セルティック）

１０　堂安律（フランクフルト）

１８　上田綺世（フェイエノールト）

７　　田中碧（リーズ）

１３　中村敬斗（Ｓランス）

２４　佐野海舟（マインツ）

８　　久保建英（Ｒソシエダード）

１７　鈴木唯人（フライブルク）

２６　塩貝健人（ウォルフスブルク）

９　　後藤啓介（シントトロイデン）