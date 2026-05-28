「重力が働く空間」が、より小さな次元の空間から「浮かび上がってくる」…驚愕。「未解明のホログラフィー原理を表す数式」がある。しかも、「美しい一致例は、じつは何千と報告されている」

物理学者たちが長年追い求め、そしていまだに未達成である「四つの力の統一」を説明できる可能性をもった、物理学の最新理論「ホログラフィー原理」。それは「重力が司っているこの世界は、じつは重力とは関係ない力とその力を受けて運動している物質からなるホログラムの像のようなものである」というもの。

量子力学よりもさらに不思議でつかみどころのない最新理論を、人気の物理学者である橋本幸士教授がわかりやすく解説した『ホログラフィー原理とはなにか』（講談社・ブルーバックス）が刊行されました。

この記事シリーズでは、本書の解説から、とくに興味深いトピックを厳選して、ご紹介していきます。今回は、ホログラフィー原理を表す数式「ホログラフィー原理の等式（GKP-W関係式）」について解説します。

＊本記事は、『ホログラフィー原理とはなにか 宇宙と素粒子を統一する最新理論』（ブルーバックス）を再構成・再編集したものです。

空間次元が異なる二つの物理システムの分配関数が等価になる

量子論では、量子揺らぎの効果を加味し、経路積分を使った分配関数Zを使って物理システムを記述できるということを前に述べました*。ホログラフィー原理は、「重力が支配する物理システムの分配関数Z重力と、ある種のゲージ力が支配する物理システムの分配関数Zゲージ力（仮想）は等しい」という数式で表すことができます（図「ホログラフィー原理の等式（GKP-W関係式）」）。

＊経路積分を使った分配関数Z：既出記事〈「重力は繰り込み不可能」。どういうことか。…じつは、電磁気力でも重力同様に起こる「厄介な問題」から考えてみる〉参照

この等式は「GKP-W関係式」と呼ばれています。分配関数が等しいので、これらの物理システムは「等価」だということになります。ただし、この等式には注意が必要です。

まず左辺の重力の経路積分ですが、重力の量子揺らぎは経路積分して計算すると結果が無限大になってしまい、繰り込むこともできません。そのため左辺はミクロな現象を扱おうとすると、このままでは計算できません。

実はこのGKP-W関係式は、うまく計算できない左辺を、右辺を使って計算できるようにしましょう、という式であるとも考えることができます。

ゲージ力が伝わる空間と重力が伝わる空間とは、次元の数が異なる

次に右辺の経路積分を見てみましょう。

この「ゲージ力（仮想）」は、宇宙を支配する数式に現れるゲージ力ではなく、“仮想的なゲージ力”です。つまり、現実の宇宙に存在しているゲージ力ではなく、ホログラフィー原理を使って重力を再現するために特別に用意された、仮想的なゲージ力のことなのです。

非常に興味深いことに、この等式が成立するためには、右辺のゲージ力が伝わる空間は、左辺の重力が伝わる空間とは、次元の数が異なる必要があることが理論的に分かっています。ゲージ力が働く空間の次元は、重力が働く空間の次元よりも一つ小さくなる必要があるのです。そう考えることで初めて両辺は等しくなります。

つまり、重力が働く空間は、まるでホログラムの像のように、より小さな次元の空間から浮かび上がってくることになります。重力が働く空間は、より小さな次元の空間から「創発する」のです。

このように、ホログラフィー原理は、重力を他の力と置き換えてしまうだけでなく、重力が働く空間自体も、より低い次元の空間から生まれてくるものだ、と主張しているのです。

しかし、ホログラフィー原理には、まだ証明がない

ホログラフィー原理の等式に関して、左辺と右辺をそれぞれ独立に計算し、その結果が美しく一致するような例は何千と報告されています。仮想的な重力理論と仮想的なゲージ力の理論の分配関数をそれぞれ左辺と右辺にもってきた場合に、等式が成立する例はとてもたくさん知られているのです。

ホログラフィー原理の成功例としては、右辺を私たちの知っているクォークやグルーオンといった素粒子からなる物理システムの分配関数とした場合に、左辺を仮想的な高次元重力理論の分配関数にすると、これらの計算結果が一致するという例が知られています。この成功に基づいて、クォークとグルーオンについての実験結果を仮想的な重力理論で説明することも行われており、成功を収めています。この詳細については『ホログラフィー原理とはなにか』の第6章で紹介しています。

つまり、ホログラフィー原理が計算上機能する例があるということは間違いありません。また、重力の理論に様々な修正を行った場合も、右辺の修正をうまく行えば、等式を保ったままにもできます。

ただし、左辺を私たちの宇宙の重力を表す分配関数にした場合に、右辺がどのような数式になるのかを示した研究は今のところありません。ホログラフィー原理は、建設中の理論なのです。

そして、何より大事なのは、計算によって左辺から右辺を導いたり、右辺から左辺を導いたりすることに成功した人もいないということです。ホログラフィー原理にはまだ証明がないのです。この意味でも、ホログラフィー原理の解明が待たれています。

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次回は、ホログラフィー原理の研究の発端となった、ブラックホールとの関係についての解説をお送りします。

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