リブゴルフに振り回され続け

サウジアラビアの政府系ファンド、PIF（パブリック・インベストメント・ファンド）からの支援を受けて創設されたリブゴルフは、その支援が2026年いっぱいで打ち切られることが決まったため、2027年以降の存続が危ぶまれている。

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振り返れば、2021年にリブゴルフが創設されて以来、PGAツアーは激しい対抗心を燃やして敵対した。かと思えば、2023年以降は統合を模索するなど、リブゴルフに振り回され続けてきた。

そんな経緯からすると、リブゴルフが突如陥った現在の危機的状況は、PGAツアーにとっては、大いなる安心安泰につながるはずだと考えられる。

ブライアン・ローラップPGAツアーCEO公式X（@brianrolapp）より

先が見えないリブゴルフを傍目に、PGAツアー関係者や選手たちの中には、心情的には「それ見たことか」と感じている人々が、決して少なくないはずである。

しかし、PGAツアーのブライアン・ローラップCEOは、リブゴルフが陥っている現状を「対岸の火事」とせず、むしろ気を引き締めるかのように、PGAツアー自身の2027年シーズンに向けた大改革を着々と進めている。

シグネチャー・イベントが16試合に倍増

5月上旬に開催されたシグネチャー・イベント、トゥルーイスト選手権の開幕前、ローラップCEOは、「大きく様変わりする」とすでに宣言していた2027年シーズンからの大改革の現状と見通しを選手たちに語った。

2027年からは、ツアーが上部と下部の2部制になることが大前提。上部では、今年までは年間8試合だったシグネチャー・イベントが16試合に倍増される予定だという。

そして、現行のシグネチャー・イベント8試合のうち、予選カットが行われるのは3試合のみ。他の5試合は70名から80名の少数フィールドで予選カット無しとなっているが、来季からの16試合は、120名フィールドで、すべて予選カット有りとなる。

上部に属する選手たちは、シグネチャー・イベント16試合以外では、メジャー4大会やプレーヤーズ選手権、シーズンエンドのプレーオフ3試合、それにライダーカップあるいはプレジデンツカップを加えた年間21〜26試合を戦うことになる。

ピラミッド構造をより一層強固に

一方、下部の試合数や形式といった詳細はまだ明かされていないのだが、1試合は140名前後のフィールドになると見られている。現在の下部ツアーであるコーンフェリーツアーやその下のPGAツアー・アメリカズの構造や仕組みにも影響を及ぼすと予想されている。

はっきりしているのは、上部の試合数を現在のPGAツアーの年間試合数（34試合）より少なく設定し、より多くの資金を上部の大会に集約させようとしていること。

英語を用いて説明すると、スター選手が結集する上部は、「more money, less tournament（賞金は多く、大会は少なく）」となり、スター選手が少ない下部は「less money（賞金は少なく）」となる。

上部と下部で差を付けることで、上部に属するトッププレーヤーたちを際立たせ、下部の選手あるいはPGAツアーを目指す選手たちのモチベーションを高める。そうして、ピラミッド構造をより一層強固にして、ゴルフ界全体の活性化を図ろうとしている様子である。

選手流出の阻止に必死だったころ

かつて、リブゴルフと激しく敵対していたころのPGAツアーは、選手たちに潤沢なオイルマネーを注ぎ込むリブゴルフに対抗するために、賞金を引き上げたり、新たなボーナス制度を創設したりと四苦八苦していた。

その代表例が、PIP（プレーヤー・インパクト・プログラム）なるボーナス制度だった。これは、選手の人気度や露出度などを数値化してランク付けし、ボーナスを支給するというもので、「ゴルフの成績とは関係ないものに対する高額のボーナスはおかしい」「人気投票ならタイガー・ウッズが1位に決まっている」等々、最初から批判が殺到していた。

しかし、リブゴルフが2021年に創設されたタイミングに合わせてPIPを考案したPGAツアーは、リブゴルフが試合を開始する2022年を待たずして、早々にそれをスタートさせた。

その様子は、PGAツアーが自身のスター選手をリブゴルフに奪われないよう、ただただ必死だったことを如実に物語っていた。

リブ創設でPGAツアー賞金は高額に

いわばPIPは、PGAツアーが「目には目を」「マネーにはマネーを」という強硬姿勢に出たことの産物である。選手に支払ったPIPのボーナス額は、初年度の2021年が4000万ドル、2022年と2023年は各々1億ドル、2024年は5000万ドルとなった。

この4年間に支払った合計2億9000万ドルは、PGAツアーが一方的に選手に支払ったお金にすぎず、そこから生み出された直接的な利益はゼロだった。

しかし、PGAツアーの資産には当然ながら限りがあるわけで、貴重なお金は単に有名な選手ではなく、実際に試合を盛り上げるトッププレーヤーに対して効率的に使うべきだという声が上がった。

そこで考案されたのが、1試合の賞金総額を高額の2000万ドルに設定するシグネチャー・イベントを創設し、プレーヤーズ選手権は2500万ドル大会へ、シーズンエンドのプレーオフ・シリーズは予選カット無しの2000万ドル大会へ、最終戦のツアー選手権は5000万ドル大会にするという新たな体制だった。

この案は即採用・実施されたため、PGAツアーのトッププレーヤーたちは、リブゴルフが創設されたおかげで、未曾有の高額賞金を稼ぐことができるようになった。

シグネチャー・イベントを軸に再編成

しかし、PGAツアーの資産はみるみる減っていき、いつかは底をつくのではないかと不安視する声も聞かれていた。

だが、幸運にも、米コンソーシアムのSSG（ストラテジック・スポーツ・グループ）とパートナーシップ契約を結ぶことができた。すでに15億ドルが投入され、最大30億ドルの投資も約束されて、営利法人のPGAツアー・エンタープライズが誕生した。

そして、営利法人として一層の効率化を図ることが求められるようになったPGAツアーは、そのために2027年シーズンからの大改革に着手し、現在進行中というわけだ。

現行の年間8試合のシグネチャー・イベントは、各大会の賞金総額が2000万ドルに設定されているが、基本的にそのお金は、PGAツアーが各大会のタイトル・スポンサーに負担を求めている。しかし、米スポーツ・イラストレイテッドによると、8試合のうち3試合のタイトル・スポンサーは、2000万ドルに満たない金額しか拠出できていないという。

となれば、今後は、賞金総額を満たせるタイトル・スポンサーを募り、その大会をシグネチャー・イベントとして維持したり、格上げしたりといった再編成が必要となる。それと同時に、トッププレーヤーが出場する試合数を現行の年間34試合から21〜26試合に減らし、その試合数に対してより多くのお金を効率的に注ぎ込むことも求められる。

選手たちが納得し得る改革なのか

そのため、2部構造を作り出し、その上部には「more money, less tournament」、下部には、試合数は未定だが「less money」を適用するという大改革案が検討されているようである。

ローラップCEOをはじめとするPGAツアーの上層部は、こうすることでツアー全体が「より一層、盛り上がる」「活性化される」「効率化が図れる」と考えている様子である。しかし、この改革案が、出資者であり、パートナーでもあるSSGを納得させられる事業計画であるかどうかは、今はまだわからない。

PGAツアーは、リブゴルフがPIFから見限られたことを反面教師として、SSGを頷かせるツアー運営と経営を行っていくことが求められる。

ローラップCEOは、目先の利益ではなく、長い目で将来を見据えていると語ったが、果たしてこの大改革は、長期的に見てPGAツアーを大きく向上させることができるのかどうか。

いやいや、それ以前に、選手たちが納得し得る内容なのかどうかが、なんとも気になって仕方がない。

舩越園子（ふなこし・そのこ）

ゴルフジャーナリスト／武蔵丘短期大学客員教授。東京都出身。早稲田大学政治経済学部経済学科卒。1993年に渡米し、在米ゴルフジャーナリストとして25年間、現地で取材を続けてきた。2019年から拠点を日本へ移し、執筆活動のほか、講演やTV・ラジオにも活躍の場を広げている。『王者たちの素顔』（実業之日本社）、『ゴルフの森』（楓書店）、『才能は有限努力は無限 松山英樹の朴訥力』（東邦出版）など著書訳書多数。1995年以来のタイガー・ウッズ取材の集大成となる最新刊『TIGER WORDS タイガー・ウッズ 復活の言霊』（徳間書店）が好評発売中。

デイリー新潮編集部