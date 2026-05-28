初公判で

警視庁暴力団対策課が、国内最大級の風俗スカウトグループ「ナチュラル」トップの木山こと小畑寛昭容疑者（41）を東京都暴力団排除条例違反で逮捕したのは1月26日のことだった。その後も含めて職業安定法違反容疑などで4度逮捕され、同罪で起訴され、21日に東京地裁で初公判が開かれた。法廷で小畑被告は起訴内容を認めて争わない姿勢を示したが、その狙いはどこにあるのか。

【写真】日本を震撼させたトクリュウ 「ルフィ」の幹部が“ガチ恋”したフィリピン人女性。スタイル抜群で滝沢カレン似の美女だ

小畑被告は2023年に当時20代の女性をスカウトして群馬・高崎のいわゆる「夜の店」に違法に紹介した罪などに問われている。ナチュラルは女性を店に紹介して売り上げに応じて店側から報酬を得ており、そこから暴力団などに資金が流れていると捜査当局は見ている。

小畑被告

「検察側は、今後小畑被告を追起訴する方針を示しています。小畑被告はこれまで計4度逮捕されました。捜査当局は再逮捕を最低でも10回繰り返すことで揺さぶり続ける方針でした」

と、社会部デスク。

国内の約20％がナチュラルと取引

「その方針は変わりませんが、再逮捕事案が定まっておらず、いったん小休止という状況のようです」（同）

ここで改めて、ナチュラルの驚くべき生態について簡単に紹介しておこう。

・暴力団との共存共栄をうたいながら巨額の資金獲得活動（スカウトバック）を行っている。暴力団側には多額の現金を支払うなどの便宜を供与。法人登記はされていないが、総務課、プロ課などの部署や細則やマニュアルが多数存在し、会社組織のような体裁を取っている。小畑被告は会長と呼ばれている。“社員”になったメンバーには早慶MARCH出身者もおり、月に300万円ほど稼ぐ者もいる。

・徹底した警察対策を講じる秘密結社的側面を持ち、警察の取り締まりを回避すべく、数千万円かけて開発した秘匿性の高い闇アプリを用いてメンバーらは本名ではなく源氏名などでやり取りしている。

・店側もナチュラルなしには女性の獲得がままならない状況となっており、一説には、国内のその種の店の約20％がナチュラルと取引しているとされる。年間収益は少なくとも50億円。

・組織への裏切りや規約違反にはリンチなど厳しい罰則が科される。

執行猶予を狙っている

警視庁は4月1日から、住吉会の2次団体「幸平一家」をターゲットに据えた特別対策本部の指揮について、刑事部長から副総監に格上げして体制を強化することにした。前項で触れた「暴力団との共存共栄」における暴力団とは主として幸平一家を指す。

「警察は新宿・歌舞伎町などを根城とする幸平一家を匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ＝匿流）の温床として見ており、組織のせん滅を目指しています。頂上作戦そのものです。警察からターゲットとされた暴力団はどんな形であれ弱体化を余儀なくされており、幸平一家もその道をたどると見られています。実際、4月以降、幸平一家やその傘下組織の組員の摘発が続いています」（同）

話をナチュラルの小畑被告に戻そう。

「小畑被告が初公判で起訴内容を認めて争わない姿勢を示したのは執行猶予を狙っているためです。その作戦が奏功する可能性はそれなりにありますね」（同）

ナンバー2クラスが浮上

もちろんそれは捜査当局側のシナリオとは異なる。小畑被告側の懸念材料としては類似の先行事例の判決だ。今年3月、職業安定法違反や組織犯罪処罰法違反の罪に問われた別のスカウトグループ「アクセス」の代表には懲役4年6カ月の実刑が下っている。

「アクセスの代表が問われたように、捜査当局の間ではナチュラルの小畑被告にも組織犯罪処罰法違反罪の適用が必要だという声は強く、再逮捕事案を探っているということですね。幸平一家への捜査も含めて国策捜査と呼んでも良いでしょう。小畑被告はさておき、現在、警察はナチュラルのナンバー2クラスの摘発に注力しています。どんな組織でもそうかもしれませんが、“すべてを知る男”をターゲットとすることで組織の全容解明を急ぎたい方針です」（同）

デイリー新潮編集部