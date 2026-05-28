「日本ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）

祖父ディープインパクト、父コントレイルと“無敗ダービー馬”の血を受け継ぐコンジェスタスが２７日、栗東坂路で最終リハ。前走から中２週とあって派手な時計こそないが、集中力を保ち、滑らかな加速で登坂。無傷４連勝での戴冠へ、出撃態勢はＯＫだ。

無傷３連勝で京都新聞杯を制したコンジェスタスは、高野厩舎の通常メニューである坂路２本追いで調整した。４Ｆ７３秒０のゆったりとしたペースで１本目を駆け上がると、その約１０分後に２本目をスタート。単走馬なりでも集中力を保ち、ぶれないフォームで滑らかに加速。中２週を考慮して時計は軽めだが、４Ｆ５４秒１−３８秒７−１２秒６の加速ラップで好調ぶりを伝えた。

◆高野友和調教師

−前走を振り返って。

「強かったですね。コンジェスタス自身は完璧な走りではなかったなか、強い相手に勝ち切るのは大したものだなと思います」

−中２週での参戦。

「見た感じ、触った感じでダメージはありません。中２週で最高の状態に持って行くことを考えた時、表現に語弊があるかもしれませんが、京都で素晴らしい追い切りができたので、その負荷を上手に使おうと。この中間はやり込む意図はなく、コンディションさえ整えればという感じでした」

−最終追いの評価は。

「やり過ぎないようにだけ注意して。馬はリラックスして入り、最後も余裕を持って上がってくる感じでした」

−前走と比べて状態は。

「感触としては上。最高の状態になっているかなと思います」

−ディープインパクト→コントレイルと続くダービー血統。

「強く意識しているわけではないですが、無敗の３冠馬の血を２代にわたって受けていますから。その血は偉大だと思っています」

−いよいよダービー。

「競馬に関わる全ての人の目標。全頭が素晴らしい仕上げで臨むと思うので、競馬の祭典を存分に楽しんでいただけたら」

◆西村淳也騎手

−最初の印象は。

「１勝クラスの１週前追い切りで乗った時からすごく能力を感じていました」

−京都新聞杯も快勝。

「メンバーは強かったですが自信はありました。状態も良く、その通りの結果だったと思います」

−ガッツポーズも。

「この子でダービーに行きたいと先生に伝えていましたし、デビューからかわいがってもらっている高野先生と一緒に重賞を初めて勝てたので、ついつい出てしまいました」

−舞台は東京二四。

「距離はもっとあっていいと思うくらい。右、左も問題ないと思っています」

−最後に意気込みを。

「誰もが獲りたいレースですし、僕もその一人。この子の父コントレイルが無敗でダービーを勝っているので、コンジェスタスも無敗で勝てるように精一杯頑張りたいです」