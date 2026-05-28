【「ザ・バックラッシャー」2巻】 5月28日 発売 価格：792円

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双葉社は、マンガ「ザ・バックラッシャー」の2巻を5月28日に発売する。価格は792円。

本作は「アンチマン」や「ようきなやつら」で知られる岡田索雲氏による連載作品で、「このマンガを読め！ 2026」の第5位にも選ばれている。44歳無職の門倉莫がヒーローコスチュームをまとい、失った何かを取り戻すために仲間集めに奔走していく。

2巻ではエングレイバーに恨みを持つ若者100人に囲まれる莫たちだが、スラッパーが若者たちを扇動し、なんとか難を逃れる。その一方、莫の周辺状況はじわじわ不穏になっていく。

【「ザ・バックラッシャー」2巻あらすじ】

エングレイバーに恨みを持つ武装した若者100人に囲まれた莫たち。スラッパーが若者たちを扇動することに成功し、なんとか難を逃れるが…。そして、なかなか秘密結社フットバスターズの仲間集めが進展しない中、莫の周辺状況はじわじわと不穏になっていき……。フリースタイル『このマンガを読め！ 2026』第5位、宝島社『このマンガがすごい！ 2026』オトコ編第19位ランクインの話題作、待望の第2巻！



