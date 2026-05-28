食事中でも際立つ圧巻プロポーション「本当に清純！」韓国美人チアの魅力にファン惚れ惚れ

韓国や台湾で活動する人気チアリーダー、イ・ソミンの美貌が話題だ。

【写真】「期待していいよ」韓国美人チア、“脱アジア級”のボリューム感

イ・ソミンは最近、自身のインスタグラムを更新。フォークとナイフと皿の絵文字をキャプションに綴り、2枚の写真を投稿した。

公開された写真には、テラス席と思われる飲食店内で食事を楽しむイ・ソミンが写っている。コンクリートブロックの壁を背にしながら椅子に座り、カメラに向かって穏やかなほほえみを向けている。

白のワンショルダートップスにブルーデニムのパンツを組み合わせたコーディネートで、両手にフォークとスプーンをもって明るい表情を見せたイ・ソミン。目鼻立ちの整ったビジュアルはさることながら、タイト目なトップスからはボリューム感のあるプロポーションがあらわになり、多くのファンを釘付けにさせていた。

投稿を目にしたファンからは、「本当に清純ですね」「あまりにも美しすぎる」「女神だ…♡」「ご飯食べてるだけなのに可愛い」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝イ・ソミンInstagram）

イ・ソミンは2005年11月11に生まれの20歳で、2024年10月よりチアとしての活動を始めた。現在はプロ野球KBOリーグのKIAタイガースのほか、男子プロバスケKBLの正官庄レッドブースターズ、プロバレーVリーグ男子部の水原KEPCOビクストーム、Vリーグ女子部の現代建設ヒルステート、台湾男子プロバスケの洋基工程などでチアを務めている。