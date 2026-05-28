◇交流戦 日本ハム5―2阪神（2026年5月27日 甲子園）

実は日本ハム・加藤貴は、社会人野球の新日鉄住金かずさマジックに一塁手として入社した。社会人2年目夏に投手に再転向したが、21年の交流戦では2安打するなどシュアな打撃に定評があった。前日に本人は「あまり打撃は期待していない」と謙遜していたが、プロ初登板となった甲子園で野手顔負けの快音を響かせた。

1点を追う5回2死一、二塁。大竹のツーシームを中前へはじき返した。「たまたまなので…」と苦笑いしたが、値千金の同点適時打はプロ11年目で初打点。来季からセ・リーグにもDHが導入され、投手が打席に立つラストイヤーに届いた。通算4安打目だが、通算打率・235も立派。続く水野の左前適時打で勝ち越すと、相手失策も絡んで一挙3得点。新庄監督も「加藤君の打撃は期待できるでしょ？」と笑った。

投げても5回7安打2失点で今季5勝目。小雨が降る悪条件の中、丁寧に試合をつくった。「下（グラウンド）が緩い中で、何とか投げることができた」と胸を張った。2連勝で借金1。新庄監督は「乗っていけそうですね」と確かな手応えを感じていた。（清藤 駿太）