巨人５―１ソフトバンク（交流戦＝２７日）――巨人が連敗を５で止めた。

１点を追う三回、キャベッジ、丸の連続適時打などで５点を奪い逆転した。ソフトバンクはプロ初先発のアルメンタが４四死球と乱れた。

新体制で初白星を手にした巨人の橋上監督代行は「こういう時こそベテランの力は必要だなと改めて痛感した。本当に助けてもらった」と息をついた。３７歳の坂本を約２年ぶりに３番で先発起用。丸ら３０歳代の野手６人がスタメンに名を連ねると、１０試合連続で４得点以下と元気のなかった打線がつながった。

１点を先行された直後の三回だ。無死一、二塁で坂本は左の剛腕アルメンタに追い込まれたが、内角の１５３キロの速球を詰まりながらも中前にポトリと落として満塁に好機を広げると、球場のボルテージが上がっていく。

一死後、大城の押し出し四球で同点とすると、キャベッジが左越え２点打。２試合ぶりにスタメンの丸も「いい流れに乗れた」と右前適時打でつなぐと、戸郷にも適時打が飛び出す。４月２５日以来の１イニング５得点を奪い、主導権をたぐり寄せた。

戦力の過渡期で世代交代が進みつつあるが、チームの苦境にはやはり、積み上げてきた実績や経験がものを言う。橋上監督代行は「若い選手がチャンスで萎縮（いしゅく）しているようなところも見受けられる中、失敗を恐れないアグレッシブさがある。これは経験があるからこそできる」と坂本を評し、丸については「チームに大きなプラスをもたらしてくれる」と頼りにする。

坂本は「一試合一試合、いい準備をするだけ」と繰り返す。それは丸も同様だ。出場機会が限られていても腐らず、トレーニングも怠らない。逆境で頼りになるベテランが存在感を発揮し、巨人が連敗のトンネルを抜けた。（井上敬雄）

巨人・橋上監督代行「（連敗を止め）やっぱり、ホッとしました。（戸郷は）予想以上にイニングを投げてくれたので、非常に頼もしかった。なかなか点が取れない試合が多かったが、ビッグイニングになって少しは投手を助けることができた」