「湿気でぺったんこ、、」→【40・50代】ふんわり決まる「レイヤーボブ」がおすすめ♡

湿気が多い季節は髪がぺたんこになりやすく、悩む人も多いはず。そんな大人女性には、トップにふんわりとしたボリュームを出しやすいレイヤーボブがぴったりです。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、美シルエットのレイヤーボブをご紹介します。

メリハリのあるプチウルフボブ

トップの髪をナチュラルに内側へまとめつつ、ベースの毛先を外ハネにしたプチウルフボブです。首元で一度タイトにくびれさせてからくるんとハネさせることで、シルエットに美しいメリハリが生まれています。湿気でトップが潰れやすい時期でも、ふんわりとした立体感をキープしやすいのも嬉しいポイントです。

ひし形シルエットの肩ラインボブ

肩のラインで自然なくびれを作ったレイヤーボブです。トップを美しいひし形シルエットになるように整え、ベースはタイトにくびれさせてから外へ逃がしています。くびれ部分がやや長めに設定されているため、首まわりがすっきりと長く見えやすく、トップのふんわり感がより引き立ちそうです。

今のボブを活かせる軽やかスタイル

ベースのプツッとした直線を残しながら、表面にレイヤーを入れてトップを軽やかに遊ばせたスタイルです。トップとベースの段差をはっきりと分けずに自然になじませているため、今のボブの長さを活かしたままイメージチェンジをはかれます。ふんわり柔らかな毛束感が、ぺたんこ髪の解消につながりそうです。

前髪なしの洗練された長めボブ

前髪を作らず、全体のぱつっとした重さを残した、長めのレイヤーボブ。顔まわりと表面へ繊細にレイヤーを入れて前上がりのカットラインに整えることで、横顔が洗練された都会的な雰囲気に。湿気に負けない適度な重さを保ちつつ、顔まわりにふんわりと柔らかな空気感をまとわせた、大人世代にぴったりのデザインです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@amimotoki様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。