インスタグラムを更新

体操の元五輪金メダリストで「白い妖精」と呼ばれたナディア・コマネチさん（ルーマニア）が、26日までに自身のインスタグラムを更新。歴史的快挙から50周年を記念した自身のレオタード姿を動画で公開すると、1日で世界中に拡散。100万回再生を超える大反響となり、日本のファンからも懐かしむ声が上がった。

64歳になったコマネチさんが屋内でポーズを取った。胸元に細かい装飾が施され、ウエスト部分にルーマニア国旗の赤、黄、青のラインが入った白いレオタードを着用している。1976年のモントリオール五輪で、五輪の体操競技史上初となる10点満点を記録した際にも白いレオタードを着ていた。笑みを浮かべて肩と腰をくねらせ、現役時代を彷彿とさせる優雅なポーズを決めた。

自身のインスタグラムにこの動画を公開すると、「モロー・スポーツとの『アイコニック・コレクション』の最初の作品をついにお披露目できることを大変誇りに思います」「すべてが始まった瞬間である、私が50年前に着ていた象徴的なレオタードへのオマージュです。この新しいデザインを通して、当時を再現したいと思いました」と思いを綴った。

この投稿は1日で3万6000件を超える“いいね”を集めるなど、世界中に拡散。海外のファンが「美しすぎる」「昔も今も愛らしい！ 私たちみんなに喜びを与えてくれてありがとう！」「痺れるような美しさだわ」とコメントしたほか、日本語でも「いいなぁ。羨ましいです」「モントリオールオリンピックの床運動の動き？」などと、当時を懐かしむ声が寄せられた。

コマネチさんは現役時代、1976年モントリオール五輪で3つ、1980年モスクワ五輪で2つの金メダルを獲得。時が経ってもファンを魅了している。



（THE ANSWER編集部）