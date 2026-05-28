「何で私だけ嫌われてるのか、分からない…」新人いじめを主導する先輩に、距離を置いた女性が「バカとしか言いようがない（笑）」と呆れるワケ

職場の人間関係が低レベルだと、まともに働く気すら消え失せてしまう。

投稿を寄せた40代女性（東京都）は、かつて勤めていた職場で信じられないような陰湿ないじめに遭遇したという。（文：篠原みつき）

「仕事よりもイジメの方が張り切ってしてる」ヤバすぎる先輩

女性は当時の職場の惨状をこう振り返る。

「意地悪な女性の先輩が仕事も教えてくれないし、挨拶をしても悪口ばかり言って新人（私）をイジメてる」

「しかも、自分たちの思い通りに動かない後輩をイジメて、変な噂を流して上司と一緒に新人イジメをする…」

そんな会社を「ダメですね……」と評する女性。いじめを率先して行っていた先輩は、「仕事よりもイジメの方が張り切ってしてる」というから、完全に職場を私物化している。

当然、女性もそんな厄介な先輩とは距離を置くようにしたのだが、相手は斜め上の反応を示してきた。

「『何で私だけ○○ちゃんに嫌われてるのか、分からない…』って言い出す始末……」

いじめている自覚がないのか、わかっていて被害者アピールしたいのかは不明だが、投稿者の女性は「バカとしか言いようがない（笑）」と呆れた様子だ。

強制的な飲み会は「気に入らない新人の悪口大会」

他の先輩たちは裏で悪口を言っていても、挨拶や仕事の引き継ぎなど最低限の業務はこなしていたようだ。しかし、肝心の上司が「先輩たちの言い分しか聞かない人間」だったため、状況が改善されることはなかった。

「飲み会も強制的だったし、みんなで気に入らない新人の悪口大会になってましたね」

ターゲットにされていたのは新人だけではなく、アトピーに悩む別の先輩に対しても悪口を言い、昼休憩で仲間外れにするなど「やってることが小学生並みのイジメ」だったという。

当然こんな職場でずっと働けるわけもなく、女性はすでに退職して「幸せに暮らしてます〜」というから何よりだ。

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