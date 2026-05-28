◆関西学生野球春季リーグ戦 ▽最終節１回戦 同大４―３立命大（４日・わかさスタジアム京都）

今秋のドラフト上位候補の立命大・有馬伽久が、延長１１回２死からサヨナラ本塁打を浴びて完投負け。１４０球の粘投は実らなかった。「９安打で４失点だから自分の責任です」と唇をかんだ。

今春は開幕から調子が上がらず苦しんだが、空いた２週間で徹底的な走り込み。「下半身が安定でいい感覚で投げられました」。この日の最速は１４８キロ。悔やむのは中盤の失点。「後半は真っすぐをしっかり投げられたけれど、１試合を通して抑えないと」。直球主体に切り替えた６回以降はサヨナラ弾までは無安打投球だった。

ネット裏にはＮＰＢ１０球団のスカウトが視察。８人態勢の巨人・榑松スカウトディレクターは「（３戦目の観戦で）今年一番の出来。真っすぐも強いし、スライダー、カットボールもいい。本来の有馬君のピッチングが見られた」と絶賛の言葉を並べた。

☆同大・影山智紀遊撃手（延長１１回にサヨナラ本塁打）「好投手から打ててうれしい。サヨナラ打は初めてで、どうやって走っていいか分からず…。（本塁）ベースを踏んで初めて喜べました」