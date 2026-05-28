◆日本ダービー追い切り（２７日・美浦トレセン）

クラシック２冠目の第９３回日本ダービーの追い切りが２７日、東西トレセンで行われた。美浦・Ｗコースで皐月賞２着のリアライズシリウスが鋭い伸び脚を発揮し、動き１位の「Ｇ」評価を獲得した。２８日に枠順が確定する。

馬上から引き揚げてきた津村は「無事に終わって良かった」と万感の思いを込めつぶやいた。皐月賞２着のリアライズシリウスは、美浦・Ｗコースを単走で馬なりの最終追い切り。外ラチ沿いを６ハロン８４秒１―１１秒３で駆け抜けた。前走時５２８キロの雄大な馬体を伸び伸びと使いながらも、実に軽やかなフットワーク。見た目よりも時計が出ているのは高い能力の証しだ。鞍上は「気持ち良く走れていたし、間違いなくいい状態です」と確かな手応えをかみしめるように振り返った。

皐月賞は当週も併せ馬を行ったが、今回は共同通信杯の時と同じ単走での最終デモ。手塚久調教師は「先週、津村君の感触で『少しピリピリしてきた』とのことだったので、うまくコンタクトが取れるように」と意図を説明した。そのメンタル面も「先週よりピリピリするところが少なかった。少し（気が）抜けたのかな」と鞍上は高評価。肉体と精神のバランスは完璧にかみ合っている。

４０歳の津村はこれが４度目のダービー。これまでの最高着順は初騎乗だった２０年ビターエンダーの１０着と、壁にはね返されてきた。「乗るのに１７年かかったので…。それまでは雲の上のレース。到底ダービージョッキーになれるとは思っていませんでした」と競馬の祭典への強い憧れを隠さない。

今回はデビューから手綱を執る有力馬での出走。夢は、現実になりつつある。「やっぱり出るだけじゃダメだと思っているなかで、こういう馬に巡り合えました。先生も厩務員さんも僕もシリウスも、勝つために最善の準備をしてきた。やることはないくらいまできました」。そのまなざしは、表彰台の頂点をしっかりと見据えていた。（角田 晨）