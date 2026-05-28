北中米Ｗ杯日本代表のＦＷ塩貝健人（２１）＝ウォルフスブルク＝が２７日、羽田空港着の航空機で帰国した。日本代表史上最少キャップ数（１試合）でメンバー入りしたストライカーは「目標は得点王」と強気にぶち上げ、「自分の点で黙らせるだけ」と野心を燃やした。また、日本代表は休養日で練習は行わなかった。

ドイツで研さんを積み、堂々たる姿で帰国した若武者に迷いはなかった。塩貝はＷ杯への意気込みを聞かれると、一呼吸置き、仰天目標を口にした。

「得点王。…。それしかなくないですか？」

驚く周囲を見ながら、不思議そうな表情を浮かべる２１歳。「何を言っているんだと思われるかもしれないが、大会で自分が一番点を取れるように頑張りたい」と目をぎらつかせた。

元ブラジル代表ＦＷロナウド、前回大会のフランス代表ＦＷエムバペら、歴史に名を残す名ストライカーがＷ杯得点王の称号を手にしてきた。日本代表では、本田圭佑らの１大会２得点が最多。タイトルに近づいた選手も、実際に目標として掲げるストライカーもいなかった。代表出場１試合の塩貝は「言うのは自由。何も言わず、何も波風立てずにやっても意味がない。本当に狙っている」と言い切った。

常に難しい挑戦を選んできた。慶大２年時の２４年８月、周囲の反対を押し切り、２７年の横浜Ｍ加入内定を取り消して渡欧。オファーがあったオランダ１部ＮＥＣへ入団した。欧州挑戦２季目の今季は、チームの“ジョーカー”として、先発出場１試合ながら１２試合で７得点と結果で実力を証明した。

今年１月には欧州５大リーグのドイツ１部にステップアップ。３月の英国遠征でＡ代表初招集を勝ち取り、Ｗ杯メンバーに名を連ねた。異色の経歴を「その選択が正しかったかは分からないが、その選択をしたことを正解には出来た」とかみしめた。

森保ジャパンではＦＷ上田がエースに君臨しており、切り札としての起用が想定される。代表経験は浅いが「世間から、本当に選んでいいのかというのも（反応で）見るが、自分の点で黙らせるだけ」と強調。強気な発言は反論も呼ぶが「アンチ待っています」と全く意に介していない。規格外のストライカーが常識外れな活躍で、日本だけでなく世界に名をとどろかせる。（浅岡 諒祐）

◆塩貝 健人（しおがい・けんと）２００５年３月２６日、東京都出身。２１歳。バディＳＣ江東、横浜ＦＣジュニアユースを経て、２０年に国学院久我山高入学。高校３年時は全国選手権に出場し、２回戦で１得点を記録。２３年に慶大に進学し、２４年１月に大学１年ながら横浜Ｍの特別指定選手として登録。同８月に解除し、慶大を休学してオランダ・ＮＥＣに入団。今年１月にドイツ・ウォルフスブルクへ完全移籍。１８０センチ、７７キロ。利き足は右。日本代表通算１試合無得点。