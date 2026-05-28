◇欧州カンファレンスリーグ決勝 クリスタルパレス１―０ラージョ（２７日・レッドブルアレナ）

欧州カンファレンスリーグの決勝は２７日、ドイツのライプチヒで行われ、日本代表ＭＦ鎌田大地を擁するクリスタルパレス（イングランド）は、ラージョ（スペイン）に１―０で勝利し、クラブ史上初の欧州タイトルを獲得した。鎌田はフランクフルト時代の欧州ＥＬ優勝（２１―２２年）に次いで、自身２度目の欧州タイトル獲得。昨季のＦＡ杯に続き、クリスタルパレスに栄冠をもたらした。

欧州ＣＬ、ＥＬに次ぐ第３の大会として創設されたカンファレンスリーグ。ボランチの一角で先発した鎌田は、中盤で攻撃のスイッチを入れるパス供給や、守備でも広範囲にわたるカバーなどを披露。０―０で前半を後半１分には中盤でパスを受け、左サイドに展開してチャンスに絡んだ。そして同６分、クリスタルパレスはＭＦウォートンのミドルシュートを相手ＧＫがはじいたところに、フランス代表ＦＷマテタが詰めて先制。ゴールセレブレーションでは、鎌田も満面の笑みをみせて喜んだ。

リード後は攻撃のスピードをコントロールし、守備ではこぼれ球奪取やカウンター阻止の局面で存在感をみせた鎌田。今季のプレミアリーグでは１５位に終わったクリスタルパレスだが、この決勝では高い集中力で１点を守り切った。

鎌田はフランクフルト時代のポカールと欧州ＥＬ、そしてクリスタルパレスでも昨季のＦＡ杯に続くタイトルを獲得。フランクフルト時代、鎌田とともに欧州ＥＬを制した経験を持つクリスタルパレスのグラスナー監督は、この試合前に「大地はビッグゲームに強い選手だ。試合の重要度が高まると、彼のパフォーマンスも向上する傾向がある」と評していた。森保ジャパンでも中心を担う鎌田は、所属クラブでも大舞台での強さを発揮した。